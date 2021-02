Willem II heeft vrijdag opnieuw een grote nederlaag geleden in de Eredivisie. De dolende Tilburgers gingen vijf dagen na het 5-0-verlies bij Feyenoord op eigen veld met liefst 0-6 onderuit tegen FC Utrecht, dat de grootste uitzege ooit boekte.

In het Koning Willem II Stadion werd snel duidelijk dat er niets te halen viel voor de apathische ploeg van trainer Zeljko Petrovic. Binnen negentien minuten was het namelijk al 0-3 voor de bezoekers uit overwegend goed uitgespeelde aanvallen, al kregen ze daar ook veel ruimte voor.

De score werd geopend door verdediger Hidde ter Avest, die in de derde minuut binnen tikte op aangeven van Sander van de Streek. Vervolgens was het de beurt aan Van de Streek zelf, die eerst afrondde na een pass van Adam Maher en niet veel later uit de draai scoorde.

Het ongeïnspireerde Willem II zag hoe het goed combinerende FC Utrecht na rust verder afstand nam via Bart Ramselaar, Gyrano Kerk (intikkers) en Mark van der Maarel (fraaie afronding met buitenkant rechts) en mocht blij zijn dat het daarbij bleef. Zo raakten Kerk en Ramselaar nog de paal.

De situatie wordt steeds zorgelijker voor Willem II. De 'Tricolores', die het vorige seizoen nog afsloten op een knappe vijfde plaats, wonnen pas drie keer en staan na 22 wedstrijden voorlaatste met dertien punten.

FC Utrecht heeft de smaak daarentegen te pakken. De ploeg van coach René Hake won vijf van de laatste zes wedstrijden en is inmiddels de nummer zeven van Nederland.

Het beeld van de wedstrijd: Willem II'ers kijken toe hoe FC Utrecht weer een doelpunt maakt. Foto: Pro Shots

