Thomas Tuchel vindt het zijn eigen schuld dat Hakim Ziyech momenteel niet belangrijk is voor Chelsea. De Duitse manager verkiest andere spelers boven de oud-spelmaker van Ajax, die al vier competitieduels op rij niet in actie kwam.

Tuchel, die vorige maand de ontslagen Frank Lampard opvolgde, kiest bij Chelsea voor een 3-4-2-1-systeem. Met het oog op de twee posities achter de spits moet Ziyech momenteel Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en Christian Pulisic voor zich dulden.

"Om eerlijk te zijn is het mijn fout dat hij niet aan spelen toekomt, niet die van hem. Ik heb keuzes gemaakt voor andere spelers en daarvan is Hakim nu even het slachtoffer. Het is mijn schuld dat hij niet kan laten zien wat hij in huis heeft", zei Tuchel vrijdag op zijn persconferentie.

"Maar ook al gaat hij door een moeilijke periode, ik kan niets negatiefs over Hakim zeggen. Hij traint goed en werkt hard. Als het moment daar is, verwacht ik dat we de beste Hakim Ziyech zullen zien."

'Iedereen is nog keihard nodig'

Ziyech is bij Chelsea nog niet zo bepalend als in zijn tijd bij Ajax. De Marokkaanse international kwam voorlopig tot negentien wedstrijden, twee doelpunten en vier assists in het shirt van de Engelse topclub. Toch voorziet Tuchel nog een belangrijke rol voor hem.

"Ik moet moeilijke beslissingen nemen en dat is een goed teken. Het is niet makkelijk, maar het betekent dat we veel kwaliteit hebben. Als ik naar ons drukke programma kijkt, weet ik zeker dat iedereen keihard nodig is."

De volgende wedstrijd van Chelsea is zaterdag, wanneer de Londenaren op bezoek gaan bij Southampton. De Premier League-wedstrijd begint om 13.30 uur.

