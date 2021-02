SC Cambuur heeft vrijdag puntenverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper kwam ondanks een jubileumtreffer van topscorer Robert Mühren niet verder dan een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Jong Ajax.

De Amsterdamse beloftenploeg nam op Sportpark De Toekomst na twintig minuten de leiding door een doelpunt van Naci Ünüvar. Vroeg in de tweede helft tekende spits Mühren voor de fraaie gelijkmaker, maar daar bleef het bij.

Het doelpunt van de 31-jarige Mühren is bijzonder, want het was al zijn vijftigste in 52 officiële wedstrijden voor Cambuur. Hij bracht zijn seizoenstotaal op 24, waarmee hij met afstand topscorer van de Keuken Kampioen Divisie is.

Ondanks de misstap in Amsterdam is er nog weinig aan de hand voor Cambuur, dat na 24 speelrondes een voorsprong van vier punten op nummer twee De Graafschap heeft. Almere City geeft als nummer drie zeven punten toe, maar heeft nog een wedstrijd tegoed en speelt zaterdag.

Later op de dag staan nog vier Keuken Kampioen Divisie-duels op het programma. Het gaat om FC Dordrecht-NAC Breda, Jong PSV-FC Den Bosch, Helmond sport-Roda JC en Telstar-FC Eindhoven.

