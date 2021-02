Na 22 wedstrijden zonder overwinning krijgt FC Emmen zaterdagavond thuis tegen PEC Zwolle een nieuwe kans om eindelijk de eerste zege van dit Eredivisie-seizoen te boeken. Wat moet de ploeg van trainer Dick Lukkien doen om aan een dramatisch record te ontsnappen? "Het klinkt misschien gek, maar ze moeten zo weinig mogelijk bezig zijn met het eindresultaat."

Als twee personen kunnen meepraten over wat Emmen nu doormaakt, dan zijn het Adri van Tiggelen en Robert Molenaar wel. Beiden - Van Tiggelen in het seizoen 1994/1995 bij Dordrecht'90 en Molenaar in 2005/2006 bij RBC Roosendaal - behoorden tot een ploeg die liefst 25 Eredivisie-speelrondes op winst moest wachten. Een record dat inmiddels gevaarlijk dichtbij komt voor Emmen.

"De meeste jongens bij Emmen zullen wel in de gaten hebben dat ze gaan degraderen en dat het een moeilijk en vervelend seizoen is", zegt 56-voudig Oranje-international Van Tiggelen, die zich baseert op zijn dramatische laatste seizoen als prof bij Dordrecht, tegen NU.nl.

"In zo'n situatie zakt de moed je snel in de schoenen als je weer eens snel op achterstand komt. Dat hou je niet vol. De trainingsintensiteit wordt minder en spelers zijn sneller geblesseerd, omdat ze denken: ik vind het wel even goed zo."

Van Tiggelen werd in 1994 als ervaren speler overgenomen van PSV, maar merkte hoe moeilijk het is om sturing te geven aan een dolend elftal. Wat dat betreft voelt hij mee met FC Emmen, dat de juiste flow ook maar niet te pakken krijgt.

"Ik moet heel eerlijk zeggen: na een paar weken had ik destijds al ontzettende spijt van mijn overstap. Ik hoopte iets extra's te kunnen brengen, maar op een gegeven moment zie je dat je medespelers het niet kunnen opbrengen en ook niet de kwaliteit hebben. Dan wordt de motivatie bij jezelf ook minder."

Adri van Tiggelen (rechts) doet er namens Dordrecht'90 alles aan om Ajax-spits Patrick Kluivert af te stoppen. Adri van Tiggelen (rechts) doet er namens Dordrecht'90 alles aan om Ajax-spits Patrick Kluivert af te stoppen. Foto: ANP

'Er ontstaat een dynamiek die moeilijk om te draaien is'

Is het een optie voor Emmen om trainer Lukkien aan de kant te zetten? Volgens Molenaar, die bij RBC net als Van Tiggelen een ervaren speler in de selectie was, is dat zeker niet niet de oplossing.

"Lukkien is een uitstekende coach die niet snel in de emotie schiet en het jaren heel goed heeft gedaan. Er ontstaat nu vooral een dynamiek in de groep die ontzettend moeilijk om te draaien is", vertelt de oud-verdediger, die recent coach van FC Volendam, Roda JC en Almere City was en momenteel geen club heeft.

"Daar is eigenlijk een gedragspsycholoog voor nodig. Het is prettig om iemand erbij te hebben die jou een spiegel voorhoudt en zegt: je hebt dit en dat gedaan, kun je je voorstellen dat dit een bepaalde uitwerking heeft in de groep? Daar moet je dan wat mee doen."

"Er is een verwachtingspatroon dat alleen maar hoger wordt. Op een gegeven moment heb je als speler niet meer de motivatie om te laten zien waar je goed in bent, maar ga je dingen laten om te voorkomen dat je laat zien waar je niet goed in bent. Dat vertaalt zich op het veld in een gebrek aan duelkracht en initiatief."

Robert Molenaar (links) namens RBC Roosendaal in actie tegen PSV op 1 april 2006. Robert Molenaar (links) namens RBC Roosendaal in actie tegen PSV op 1 april 2006. Foto: Pro Shots

'Je moet écht willen, anders ben je kansloos'

Molenaar vindt de selectie van Emmen op papier sterk genoeg om de negatieve spiraal te doorbreken. "Al haalden we bij RBC toen ook jongens als José Fortes Rodríguez, Jorge Acuña en Ali El Khattabi, maar dat heeft niet tot resultaat geleid", herinnert hij zich. "Emmen heeft deze winter een stuk of acht nieuwe spelers aangetrokken, maar als er nieuwe spelers bij komen, betekent dat ook dat er niet geleverd wordt door de huidige spelers."

Wat is de gouden tip voor de spelers van Emmen? Van Tiggelen: "Blijf gewoon zoveel mogelijk je best doen, hoe moeilijk dat ook is. Anders kun je als speler bij eventuele degradatie ook geen transfer afdwingen. Je moet écht allemaal willen, anders ben je kansloos."

Volgens Molenaar is een bepaalde ontspanning ook belangrijk. "Het klinkt misschien gek, maar ze moeten bij Emmen zo weinig mogelijk bezig zijn met het eindresultaat. Het gaat om het gedrag dat je vertoont. Als je tegen een concurrent speelt waarvan je moet winnen, dan ontstaat er een soort bevriezing als het niet loopt. Dat kan het verschil maken."

De wedstrijd tussen FC Emmen, dat slechts zes punten heeft, en nummer dertien PEC Zwolle begint zaterdag om 18.45 uur.

Kan trainer Dick Lukkien het tij nog keren in Emmen? Kan trainer Dick Lukkien het tij nog keren in Emmen? Foto: Pro Shots

