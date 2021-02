Een deel van de selectie van Feyenoord is niet blij met een financiële maatregel van de directie, die opnieuw een loonmaatregel heeft doorgevoerd. Het is de tweede keer dat de spelers van de vijftienvoudig landskampioen een loonoffer moeten brengen.

Binnen de Rotterdamse selectie is verdeeld gereageerd op de maatregel, die voor de komende vier maanden geldt. Een tegenvoorstel bleef uit. Vorig jaar ging de hele selectie nog wél akkoord met salarisverlaging.

Ditmaal waren sommige spelers het ermee eens, wezen anderen een verlenging van de maatregel af en waren er ook Feyenoorders die niets van zich lieten horen. Het gebrek aan eensgezindheid was voor de clubleiding geen reden om af te zien van een hernieuwde korting op de salarissen.

Door de aanhoudende coronacrisis stapelen de financiële problemen zich op in De Kuip. Het kantoorpersoneel is volgens het AD wel opnieuw akkoord gegaan met een lager loon. Ook trainer Dick Advocaat heeft volgens VI wederom ingestemd met salarisvermindering, net als dus een deel van zijn spelers.

Feyenoord moet fans en partners compenseren

Doordat er nog steeds zonder publiek gespeeld wordt, zal Feyenoord (een deel van) de seizoenkaarthouders en zakelijke partners die niet naar het stadion kunnen, moeten compenseren. Ook als een groot deel van de fans en sponsors afziet van restitutie, is een loonoffer van de voetballers noodzakelijk.

De overgrote meerderheid van de bijna 30.000 seizoenkaarthouders kan nog wel een groot deel van de kosten terugvorderen. Feyenoord hoopt dat ze dat niet gaan doen en een collectieve salarisverlaging is in dat kader een belangrijk signaal naar de fans.

Feyenoord werd woensdag door sc Heerenveen (4-3) uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. In de Eredivisie bezet de formatie van Advocaat de vijfde plaats, waardoor kwalificatie voor Europees voetbal nog allerminst zeker is.

Zondag speelt Feyenoord om 12.15 uur uit tegen FC Twente. Daarna staan er uitwedstrijden tegen concurrenten FC Groningen en AZ op het programma.

