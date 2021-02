PSV moet het nog weken stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller heeft een terugslag gekregen in zijn herstel van een enkelblessure. De Eindhovenaren moeten zondag tegen Vitesse waarschijnlijk ook verdediger Olivier Boscagli missen.

De 21-jarige Gakpo speelde zijn laatste wedstrijd op 16 januari. Tijdens het uitduel met Sparta Rotterdam moest hij zich laten wisselen met een blessure aan zijn enkel en sindsdien miste hij al acht wedstrijden.

"Cody volgt de komende weken een individuele training en werkt zo aan zijn herstel. Op die manier proberen we de blessure in zijn enkel te genezen. Als dit niet baat, volgt een operatie", zegt trainer Roger Schmidt vrijdag op de website van PSV.

De lange absentie van Gakpo is een tegenvaller voor PSV. De aanvaller was dit seizoen uitstekend in vorm. In twintig officiële wedstrijden kwam hij tot negen doelpunten en drie assists.

Boscagli viel donderdag tijdens het met 4-2 verloren Europa League-duel met Olympiacos uit met een hoofdwond. De wedstrijd tegen Vitesse komt naar alle waarschijnlijkheid te vroeg voor hem.

"Het is lastig aan te geven of hij fit zal zijn", aldus Schmidt. "Op dit moment denk ik dat hij het niet redt, maar natuurlijk gaan we er alles aan doen om hem wel speelklaar te krijgen. Het hangt ook van Olivier zelf af. Hij moet zich comfortabel genoeg voelen om te spelen."

Seizoen zonder prijzen dreigt voor PSV

Na de nederlaag in Griekenland dreigt PSV voor het derde seizoen zonder prijzen te eindigen. In de Eredivisie heeft de ploeg negen verliespunten meer dan Ajax. De Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en moeten donderdag tegen Olympiacos met minimaal twee doelpunten verschil winnen om te voorkomen dat ook het Europese avontuur eindigt.

"Op dit moment is de teleurstelling natuurlijk nog aanwezig", aldus Schmidt. "Ik vind dat er voor ons meer in zat. Het schema vertelt ons dat we onze focus snel weer moeten verleggen en nu naar Vitesse moeten kijken."

In oktober verloor PSV in het GelreDome met 2-1 van Vitesse. De Arnhemmers zijn de goede vorm van voor de winterstop echter kwijt en pakten uit de laatste vier competitieduels slechts één punt.

"Het wordt desondanks een moeilijke wedstrijd", zei Schmidt. "Vitesse is een sterk team, dat op dit moment misschien niet in beste doen is. We moeten klaar zijn voor hun reactie daarop en de drie punten in eigen huis houden."

PSV-Vitesse begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

