PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse waarschijnlijk niet beschikken over Olivier Boscagli. De Franse verdediger viel donderdag in de met 4-2 verloren ontmoeting met Olympiacos in de Europa League uit met een hoofdwond.

"Het is lastig aan te geven of hij fit zal zijn", zei PSV-trainer Roger Schmidt vrijdag. "Op dit moment denk ik dat hij het niet redt, maar natuurlijk gaan we er alles aan doen om hem wel speelklaar te krijgen."

De Duitse coach laat Boscagli mogelijk zelf beslissen of hij wil spelen. "Het hangt ook van Olivier zelf af. Hij moet zich comfortabel genoeg voelen om te spelen."

Op het moment dat Boscagli zich buiten het veld aan zijn hoofd liet verzorgen, maakte Olympiacos de 2-1. De centrale verdediger bleek niet verder te kunnen. Zijn vervanger Timo Baumgartl was daarna schuldig aan de 3-2 en maakte ook in het vervolg geen goede indruk.

Seizoen zonder prijzen dreigt voor PSV

Na de nederlaag in Griekenland dreigt PSV voor het derde seizoen zonder prijzen te eindigen. In de Eredivisie heeft de ploeg negen verliespunten meer dan Ajax.

De Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker en moeten komende donderdag tegen Olympiacos met minimaal twee doelpunten verschil winnen om te voorkomen dat ook het Europese avontuur eindigt.

"Op dit moment is de teleurstelling natuurlijk nog aanwezig", aldus Schmidt. "Ik vind dat er voor ons meer in zat. Het schema vertelt ons dat we onze focus snel weer moeten verleggen en nu naar Vitesse moeten kijken."

In oktober verloor PSV in het GelreDome met 2-1 van Vitesse. De Arnhemmers zijn de goede vorm van voor de winterstop kwijt en pakten uit de laatste vier competitieduels slechts één punt.

"Het wordt desondanks een moeilijke wedstrijd", zei Schmidt. "Vitesse is een sterk team, dat op dit moment misschien niet in beste doen is. We moeten klaar zijn voor hun reactie daarop en de drie punten in eigen huis houden."

PSV-Vitesse begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

