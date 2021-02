Dick Advocaat heeft vrijdag op zijn persconferentie flink uitgehaald naar de KNVB. De 73-jarige coach van Feyenoord vindt het onbegrijpelijk dat scheidsrechter Siemen Mulder woensdag de leiding had over het verloren bekerduel met sc Heerenveen (4-3).

"Ik begrijp niet dat we voor zo'n grote kwartfinalewedstrijd eerst Björn Kuipers als scheidsrechter hadden en dat we daarna - met alle respect - een veel mindere arbiter hebben gekregen", zei een geïrriteerde Advocaat.

Kuipers was in eerste instantie aangesteld om te fluiten bij het duel tussen Heerenveen en Feyenoord op 12 februari, maar die bekerwedstrijd ging vanwege de weersomstandigheden niet door. Omdat Kuipers dinsdag de leiding over FC Barcelona-Paris Saint-Germain had, werd hij bij het inhaalduel woensdag vervangen door Mulder.

"Er zaten twaalf man in het buitenland en voor zo'n grote wedstrijd kregen we daar geen Kuipers, Danny Makkelie of hoe ze ook allemaal heten voor terug", mopperde Advocaat. "Dat vind ik storend. Ik vond nou niet dat deze scheidsrechter zijn beste wedstrijd floot."

Mulder eiste woensdag een hoofdrol voor zich op door Steven Berghuis met twee gele kaarten van het veld te sturen en Heerenveen een discutabele strafschop te geven. Feyenoord gaf in de slotfase een 1-3-voorsprong weg en verloor met 4-3.

Steven Berghuis werd woensdag met rood van het veld gestuurd. Steven Berghuis werd woensdag met rood van het veld gestuurd. Foto: Pro Shots

Mogelijk keepersprobleem voor Feyenoord

Advocaat heeft zondag voor het uitduel met FC Twente mogelijk een keepersprobleem. Zowel Nick Marsman als Justin Bijlow is niet fit en wellicht niet inzetbaar tegen de tukkers.

De 23-jarige Bijlow keerde onlangs terug na lang blessureleed, maar raakte een week geleden opnieuw geblesseerd. Woensdag kon hij ook al niet meedoen in Friesland.

Marsman, die eerder dit seizoen een prima indruk achterliet als vervanger van Bijlow, speelde woensdag een ongelukkige wedstrijd en is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Mochten beide keepers niet inzetbaar zijn, dan maakt derde doelman Ramón ten Hove waarschijnlijk zijn debuut.

Doelmannen Justin Bijlow en Nick Marsman zijn twijfelgevallen voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. Doelmannen Justin Bijlow en Nick Marsman zijn twijfelgevallen voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. Foto: Pro Shots

Advocaat: 'Alle excuses zijn op'

Door de uitschakeling in de beker is Feyenoord alleen nog in de competitie actief. "Alle excuses zijn op, we moeten het nu laten zien", vervolgt Advocaat, die het seizoen als geslaagd ziet wanneer Feyenoord Europees voetbal haalt.

"Veel mensen hebben hun oordeel al klaar, maar het seizoen is nog lang niet afgelopen. Dit moment is niet bepalend, wat er over drie maanden gebeurt is bepalend. Op 20 mei mag iedereen zijn conclusies trekken."

Het duel tussen FC Twente en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Makkelie.

