De Franse minister van sport Roxana Maracineanu heeft vrijdag een opmerkelijke oproep gedaan. Ze heeft Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé gevraagd om niet naar het buitenland te vertrekken.

"Kylian, blijf in Frankrijk. We willen je nog graag veel langer hier zien spelen", zei Maracineanu vrijdag op radiostation France Info. Mbappé maakte dinsdag drie treffers tegen FC Barcelona en hielp PSG in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League aan een 1-4-overwinning.

De 22-jarige Mbappé is pas de tweede speler in de geschiedenis die in een CL-duel in Camp Nou een hattrick tegen Barcelona maakte. Alleen toenmalig Dynamo Kiev-spits Andriy Shevchenko presteerde dat al eens in 1997, het geboortejaar van Mbappé.

De geboren Parijzenaar wordt al langer in verband gebracht met een transfer. Met name Real Madrid lijkt interesse in de aanvaller te hebben. Het contract van Mbappé loopt nog een jaar door, zodat hij in de zomer van 2022 transfervrij zou kunnen vertrekken. Daardoor is een overgang komende zomer een waarschijnlijk scenario.

De Franse minister Roxana Maracineanu. Foto: Pro Shots

Mbappé laat toekomst niet van één duel afhangen

Na zijn hattrick in Barcelona werd Mbappé al gevraagd naar zijn toekomst. "Ik hou van deze club en speel graag in dit shirt. Maar één wedstrijd zal de keuze over mijn toekomst niet veranderen, ik kijk naar de lange termijn", zei Mbappé.

De aanvaller, die in 2018 met Frankrijk wereldkampioen werd, staat met zestien goals bovenaan de topscorerslijst van de Ligue 1. PSG speelt zondag een thuiswedstrijd tegen AS Monaco.

