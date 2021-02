Calvin Stengs ontbreekt vrijdag op de training van AZ. Naar verluidt is de aanvaller met het coronavirus besmet geraakt.

"Calvin is ziek", is het enige wat een woordvoerder van de club met het oog op de privacywetgeving wil melden. Ze kan niet zeggen of de aanvaller zaterdag mee kan spelen in de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo.

NH Nieuws meldde donderdagavond dat Stengs al enkele dagen thuiszit vanwege een besmetting met het coronavirus. Hij zou aan het begin van de week positief zijn getest.

In oktober kreeg de club uit Alkmaar te maken met een reeks besmettingen. Maar liefst vijftien spelers liepen destijds het virus op.

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos moet zaterdag zijn landgenoot Giorgios Giakoumakis van scoren afhouden. Foto: Pro Shots

Jansen op zijn hoede voor Giakoumakis

AZ won zijn laatste twee competitieduels en bezet de derde plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Pascal Jansen speelt zaterdag uit tegen VVV-Venlo (aftrap 20.00 uur), dat woensdag nog een verlenging moest spelen om ten koste van NEC (1-2) de halve finales van de TOTO KNVB Beker te bereiken.

"Je kan het slechter treffen", zei Jansen tegen NH Nieuws over die verlenging van VVV. De trainer is vooral op zijn hoede voor Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis.

"Een groot deel van het succes van VVV is aan hem toe te schrijven, maar je zou de rest van de ploeg tekortdoen door te zeggen dat het alleen op zijn conto komt", zei de trainer van AZ. "We moeten zorgen dat hij niet in kansrijke posities komt."

De Griekse AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos kan zijn trainer daarbij helpen. "Ik heb het een paar weken geleden al met Pantelis over hem gehad. Hij kent die jongen van de Griekse nationale ploeg", vertelde Jansen.

Dani de Wit en Jonas Svensson hebben na blessureleed weer meegetraind. De middenvelder is dichter bij zijn rentree dan de rechtsback, al lijkt het duel in Venlo voor beiden nog te vroeg te komen.

