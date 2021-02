Calvin Stengs ontbreekt zaterdag bij AZ in het uitduel met VVV-Venlo. De Alkmaarse club meldt een dag voor de wedstrijd dat de 22-jarige aanvaller ziek is. Volgens het Noordhollands Dagblad is Stengs besmet geraakt met het coronavirus.

AZ laat in het midden of Stengs met het coronavirus is besmet, maar geeft wel aan dat dat hij tegen VVV in ieder geval niet mee zal doen.

Het Noordhollands Dagblad meldde donderdagavond al dat Stengs al enkele dagen thuiszit vanwege een besmetting met het coronavirus. Hij zou aan het begin van de week positief zijn getest.

In oktober kreeg de club uit Alkmaar met een reeks besmettingen te maken. Maar liefst vijftien spelers liepen destijds het virus op.

AZ-trainer Pascal Jansen kan zaterdag geen beroep doen op Calvin Stengs en Pantelis Hatzidiakos. AZ-trainer Pascal Jansen kan zaterdag geen beroep doen op Calvin Stengs en Pantelis Hatzidiakos. Foto: Pro Shots

Ook Hatzidiakos ontbreekt, De Wit keert terug

Naast Stengs zal ook Pantelis Hatzidiakos ontbreken in Limburg. De Griek pakte in de wedstrijd tegen sc Heerenveen zijn vijfde gele kaart en is daarom geschorst.

"Het is vervelend dat zij niet kunnen spelen, ook omdat ik waarde hecht aan continuïteit. We hebben nu twee situaties op te lossen", zegt trainer Pascal Jansen op de site van AZ. "Maar in Venlo staan sowieso twee goede vervangers aan de aftrap."

Tegenover de afwezigheid van Stengs en Hatzidiakos staat de terugkeer van Dani de Wit. De 23-jarige middenvelder keert na langdurig blessureleed weer terug bij de wedstrijdselectie en kan mogelijk voor het eerst dit jaar speelminuten maken.

Dani de Wit raakte eind vorig jaar geblesseerd en zit tegen VVV-Venlo voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie. Dani de Wit raakte eind vorig jaar geblesseerd en zit tegen VVV-Venlo voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie. Foto: Pro Shots

Jansen op zijn hoede voor Giakoumakis

AZ won zijn laatste twee competitieduels en bezet de derde plaats op de ranglijst. VVV staat veertiende en won woensdag na 120 minuten van NEC in het TOTO KNVB Bekertoernooi.

"Je kan het slechter treffen", zei Jansen tegen NH Nieuws over die wedstrijd van VVV. De trainer is vooral op zijn hoede voor Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis.

"Een groot deel van het succes van VVV is aan hem toe te schrijven, maar je zou de rest van de ploeg tekortdoen door te zeggen dat het alleen op zijn conto komt. We moeten zorgen dat hij niet in kansrijke posities komt."

De wedstrijd tussen VVV-Venlo en AZ begint zaterdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie