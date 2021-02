Denzel Dumfries heeft het donderdagavond na de 4-2-nederlaag van PSV bij Olympiacos in de zestiende finales van de Europa League een beetje opgenomen voor Timo Baumgartl. De verdediger beleefde een dramatische invalbeurt in Griekenland.

De 24-jarige Baumgartl begon op de bank in Piraeus en werd vanwege een hoofdwond bij Olivier Boscagli al in de 38e minuut ingebracht. Nog voor rust leidde de Duitser door een knullige fout de 3-2 in. Hij verspeelde de bal bij het strafschopgebied aan Youssef El Arabi, die keeper Yvon Mvogo omspeelde en scoorde.

"Timo had een heel ongelukkige invalbeurt", erkende aanvoerder Dumfries in gesprek met ESPN. "We kennen hem als een op en top professional en niemand in het team gunt hem dit. We zijn er om hem op te vangen. Het is af en toe zwaar om prof te zijn, maar dit mag niet gebeuren en dat weet hij zelf ook."

De rest van de wedstrijd kon Baumgartl ook niet overtuigen, al was hij niet de enige bij PSV die defensief steken liet vallen. Bij de 4-2 verzuimde Philipp Max een voorzet fatsoenlijk weg te werken, waardoor Giorgos Masouras raak kon schieten. Bij de 1-0 kon Andreas Bouchalakis vrijuit koppen uit een vrije trap.

"De fouten waren onnodig en braken ons op", baalde Dumfries. "We deden onszelf daarmee tekort, want in de tweede helft hadden we het betere van het spel. Dat hebben we helaas niet de hele wedstrijd kunnen brengen. We maken iets te veel fouten op dit moment, dat moet op een gegeven moment wel klaar zijn."

Door de twee uitdoelpunten is PSV zeker nog niet kansloos voor de return, die volgende week wordt gespeeld in Eindhoven. "We zijn het aan onszelf en de fans verplicht om het maximale resultaat eruit te halen", aldus Dumfries.

