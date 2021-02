Peter Bosz heeft geen goed woord over voor de manier waarop Bayer Leverkusen donderdagavond speelde in de eerste helft tegen Young Boys. De Duitsers stonden bij rust met 3-0 achter, maar verloren uiteindelijk 'slechts' met 4-3.

"We verdedigden amateuristisch bij twee standaardsituaties en daarna kregen we voor rust nog een doelpunt tegen. Dat mag gewoon niet gebeuren. De eerste helft is niet uit te leggen", zei een kritische Bosz na het Europa League-duel volgens Kicker.

"De oorzaak is denk ik dat ik het team slecht heb voorbereid, dus ik neem nu de verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk heb ik een fout gemaakt en mijn ploeg niet weten te bereiken. Anders weet ik ook niet waarom we zo slecht zijn begonnen."

Bosz sprak zaterdag na het puntenverlies tegen 1. FSV Mainz 05 (2-2) in de Bundesliga nog van de slechtste wedstrijd van Leverkusen onder zijn bewind, maar daar moest hij donderdagavond van terugkomen. "We hebben laten zien dat het mogelijk is om nog slechter te spelen."

'Het goede spel komt snel terug, geloof me'

Na rust kwam Leverkusen wel beter voor de dag. De 'Werkself' knokte zich op het Zwitserse kunstgras in de eerste 25 minuten van de tweede helft terug tot 3-3, maar door een treffer van Theoson Siebatcheu in de 89e minuut pakte Young Boys toch de zege.

Leverkusen heeft door de uitgoals nog zicht op een plek in de achtste finales, maar Bosz weet dat het beter moet. "Na rust lieten de jongens zich van een betere kant zien, al was ook toen niet alles geweldig. Twee weken geleden lieten we tegen VfB Stuttgart (5-2, red.) zien hoe het moet. Dat goede spel komt snel terug, geloof me."

De return tussen Bayer Leverkusen en Young Boys staat volgende week donderdag om 21.00 uur op het programma in de BayArena. De ploeg van Bosz speelt zondag eerst nog een uitwedstrijd tegen FC Augsburg in de competitie.

