Dusan Tadic heeft een meer dan tevreden gevoel overgehouden aan de 1-2-overwinning van Ajax bij Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League. De Serviër was onder de indruk van de treffer van matchwinner Brian Brobbey, maar daardoor groeide ook zijn onbegrip over het naderende vertrek van de talentvolle spits.

"De treffer van Brian was prachtig, maar ik snap niet waarom hij vertrekt", zei de 32-jarige Tadic na de wedstrijd in Lille, waar Ajax in de slotfase een 1-0-achterstand omzette in een overwinning. "Beter dan bij Ajax kan je het als talent niet hebben. Nergens in de hele wereld."

Brobbey beschikt over een aflopend contract bij Ajax, maar na lange en moeizame onderhandelingen werd onlangs bekend dat de pas achttienjarige spits niet langer in Amsterdam wil blijven. Dat betekent dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt.

Trainer Erik ten Hag blijft desondanks gewoon gebruik van hem maken en dat betaalde zich donderdag tegen Lille uit. Twee minuten nadat Tadic in de 87e minuut vanaf 11 meter de 1-1 had gemaakt, zorgde Brobbey na een counter voor de beslissing in Stade Pierre-Mauroy.

Brian Brobbey tekende in de slotfase voor de winnende treffer namens Ajax.

'Als jonge jongen wil je eerst een paar jaar bij Ajax spelen'

Tadic vindt dat Ajax-talenten in het verleden er goed aan hebben gedaan om niet al op jonge leeftijd te vertrekken. "Kijk naar Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en ook Sergiño Dest. En zo kan ik nog wel even doorgaan", zei de ervaren Serviër.

"Neem Ryan Gravenberch nu weer en kijk hoe Devyne Rensch en Jurriën Timber tegen Lille speelden. Ze zijn nog zo jong, maar krijgen een kans en pakken die. Als jonge jongen wil je toch eerst een paar jaar bij Ajax spelen. Daar leer je echt zo veel. En dan kan je altijd nog een keer weg als je er echt klaar voor bent."

Mede dankzij de treffer van Brobbey ligt Ajax op koers om de achtste finales van de Europa League te bereiken. De return in de Johan Cruijff ArenA staat volgende week donderdag om 18.55 uur op het programma.

"Laten we nu niet de fout maken dat we denken dat we er al zijn", zei Tadic. "Ik denk dat we het volgende week in Amsterdam nog heel moeilijk met Lille krijgen. Ze staan niet voor niets bovenaan in Frankrijk. Maar deze mooie uitgangspositie mogen we niet meer verspelen."

