Sven Botman vindt dat Lille OSC donderdagavond in de verloren Europa League-wedstrijd tegen Ajax (1-2) zwaar is benadeeld door de arbitrage. De verdediger begrijpt niet waarom de Amsterdammers in de slotfase een penalty kregen.

Scheidsrechter Ivan Kruzliak wees enkele minuten voor tijd naar de stip toen de instormende Nicolás Tagliafico na licht contact met Renato Sanches naar de grond ging. De VAR sommeerde de Slowaakse arbiter naar de beelden te kijken, maar die bleef bij zijn beslissing. Dusan Tadic schoot vervolgens de 1-1 binnen.

"Het was een schandalige beslissing", zei de 21-jarige Botman in Frankrijk tegen ESPN. "Hij (Sanches, red.) had niet eens de intentie om hem (Tagliafico, red.) te raken, maar gewoon om de bal te beschermen. Zoals je dat normaal ook op het middenveld doet. Ik vind het persoonlijk echt een schandalige penalty."

Het bleef niet bij de gelijkmaker, want twee minuten na de benutte penalty van Tadic zorgde invaller Brian Brobbey in de counter voor de 1-2. Zo boog Ajax in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een achterstand om die in de 73e minuut tot stand was gekomen door een foute terugspeelbal van Tagliafico.

Sven Botman druipt af na de 1-2-nederlaag tegen Ajax.

'Hebben zeker niet ons beste spel gespeeld'

De tijdelijke voorsprong was wel tegen de verhoudingen in, want Lille creëerde amper kansen op eigen veld. "We hebben zeker niet ons beste spel gespeeld. Ik denk dat we Ajax te veel hebben laten voetballen", zei Botman, die Ajax in de zomer van 2020 verliet voor Lille en daar een vaste basisplaats heeft.

"Onze tactiek is ook een beetje op de counter loeren, maar we willen de tegenstander vooral ook onder druk zetten. Daar kregen we geen grip op. We moeten zorgen dat we volgende week wel op ons best zijn. Dan maken we zeker nog een kans."

De return tussen Ajax en Lille begint volgende week donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.

