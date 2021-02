Daniëlle van de Donk houdt een uitstekend gevoel over aan de oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen België. De treffer van de middenvelder was donderdag het hoogtepunt van de overtuigende 1-6-overwinning.

Van de Donk verzilverde tien minuten voor tijd een voorzet van Victoria Pelova door de bal met een hakje achter het standbeen langs binnen te tikken. Ze bracht de stand op 1-5 in Brussel en werd een van de zes verschillende doelpuntenmakers.

"Ik was eigenlijk al voorbij de eerste paal, dus dit was eigenlijk het enige wat ik vanuit die hoek nog kon doen", zei Van de Donk over haar fraaie goal. "Ik baalde nog van een kans die ik vlak daarvoor miste, maar dit maakt een hoop goed."

Oranje was voor dat doelpunt al zeker van de zege, maar dat maakte de vreugde bij bondscoach Sarina Wiegman er niet minder om. "Ik zit ook gewoon als liefhebber op de bank en dan is het geweldig om hiernaar te mogen kijken", zei Wiegman.

"Ze maakte afgelopen week op de training ook al zo'n doelpunt en toen waren we al aan het geinen dat ze dit ook in de wedstrijd moest doen. Dat het dan lukt, is geweldig."

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor beelden van de fraaie treffer van Daniëlle van de Donk.

'Ik voel me bij Oranje veel vrijer'

Het vertrouwen spatte er bij de actie in de 81e minuut vanaf bij Van de Donk, die bij Oranje in een meer aanvallende positie speelt dan bij haar club. "Ik moet bij Arsenal meer defensief opletten en hier mag ik lekker op 'tien' spelen. Daardoor voel ik me op dit moment bij Oranje veel vrijer."

"Daarnaast voel ik hier het vertrouwen van de staf en mijn ploeggenoten en dat is lekker voetballen", vervolgde 109-voudig international Van de Donk, die voor haar 25e treffer in Oranje tekende.

"Overigens vind ik het sowieso fijn om even terug te zijn in Nederland. In Engeland komen we buiten het trainingsveld vrijwel nergens, dus dan is het prettig om even met andere mensen te zijn, al is het maar om even Nederlands te praten."

Oranje bereidt zich momenteel voor op de Olympische Spelen. Na de overtuigende oefenzege op België wacht woensdag Duitsland, de nummer twee van de wereld. Het duel met de tweevoudig wereldkampioen wordt om 18.30 uur in De Koel in Venlo afgewerkt.