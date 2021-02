Erik ten Hag is lovend over de mentaliteit van Ajax na de overwinning van zijn ploeg in de heenwedstrijd tegen Lille OSC in de tweede ronde van de Europa League. De Amsterdammers bogen in de slotfase een achterstand om in een 1-2-zege.

"We lieten uitstekend veldspel zien", complimenteerde Ten Hag zijn ploeg bij RTL 7. "We waren heel erg sterk aan de bal, waardoor we de wedstrijd domineerden en zij niet in hun kracht, de omschakeling, konden komen."

Desondanks kwam Lille een kleine twintig minuten voor tijd op voorsprong. Timothy Weah profiteerde optimaal van een verkeerde terugspeelbal van Nicolás Tagliafico. Een kwartier later versierde de Argentijn een penalty voor Ajax, waaruit Dusan Tadic voor de 1-1 zorgde. Kort daarna bezorgde invaller Brian Brobbey de bezoekers ook nog de winst.

"Ik rekende ook wel op een zege en daarom stond Brobbey klaar", liet Ten Hag weten. "Het liep aanvankelijk iets anders, maar het tekent wel het karakter van deze ploeg om zich terug te vechten. Juist degene die in de fout ging bij de 1-0, creëerde de penalty."

Dankzij de zege in Frankrijk heeft Ajax een uitstekende uitgangspositie voor de return van volgende week donderdag in de Johan Cruijff ArenA. Toch is Ten Hag er nog niet helemaal gerust op een plek in de achtste finales voor zijn ploeg. "De return wordt nog een heel gevecht. Ze staan niet voor niets bovenaan in Frankrijk."

Ajax viert de winnende treffer van Brian Brobbey. Ajax viert de winnende treffer van Brian Brobbey. Foto: Pro Shots

Klaassen: 'Zwaarbevochten, maar verdiend'

Ook Davy Klaassen, die de assist leverde bij de 1-2, denkt dat Ajax het in de return niet makkelijk zal krijgen. "We moeten niet denken dat we er al zijn, maar we hebben onszelf wel een goede uitgangspositie verschaft. Ik denk dat ze volgende week wat meer gaan komen. Het is aan ons zaak om niet in de val te trappen."

De middenvelder was net als Ten Hag lovend over het spel van Ajax. "Het was zwaarbevochten, maar wel verdiend. We gaven een doelpunt weg, maar verder hebben ze geen kans gecreëerd."

"We wilden het niet over onze kant laten gaan en kwamen sterk terug. Met die penalty ging dat wat makkelijk, maar de scheidsrechter floot voor alles, dus het paste wel in zijn stijl", besloot Klaassen.

