Bondscoach Sarina Wiegman is uiterst tevreden over het veelzijdige aanvalsspel van de Oranjevrouwen in het oefenduel met België (1-6). Er kwamen donderdag ook maar liefst zes verschillende Oranje-speelsters op het scorebord.

"Het is allereerst voor het team leuk, maar ik vind het ook vooral erg belangrijk. Daarmee toon je aan dat je niet afhankelijk bent van één speler", zei de bondscoach na de wedstrijd op een digitale persconferentie over de zes verschillende doelpuntenmakers.

Ondanks tal van kansen kwam Oranje via Vivianne Miedema in de eerste helft slechts één keer tot scoren. "We zeiden in de rust tegen elkaar dat het fantastisch was dat we zo veel kansen creëerden, maar dan moet je jezelf wel belonen", vervolgde Wiegman.

"Gelukkig weerhielden de gemiste kansen ons niet van het geweldige voetbal dat we speelden. We bleven fantastisch combineren en gelukkig leidde dat in de tweede helft wel tot meer doelpunten."

Sarina Wiegman zit tevreden op de bank in het Koning Boudewijn Stadion. Foto: ANP

'Duitsland is weer een niveau hoger'

Het duel met België was het begin van de oefencampagne in de aanloop naar de Olympische Spelen, waarvan nog niet eens zeker is of het doorgaat. "Met corona kan alles van de ene op de andere dag anders zijn, maar voor zover ik weet staan alle seinen op groen en daar ga ik ook vanuit", gaf Wiegman aan.

"Ondanks die onzekerheid koste het geen enkele moeite om ons te motiveren. We willen als team groeien richting De Spelen en zijn bovenal bevoorrecht dat we in deze tijd mogen voetballen."

Woensdag oefent Oranje tegen Duitsland, de nummer twee van de wereld. De Duitsers hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen, maar toch waarschuwt Wiegman voor de kwaliteiten van de Duitse ploeg.

"Duitsland is absolute wereldtop en de positie op de ranglijst zegt genoeg. Ik vond het fijn dat we eerst tegen België speelden, zodat we weer een aantal leerpunten mee kunnen nemen naar de wedstrijd tegen Duitsland. Nu moeten we tegen hen hetzelfde laten zien, maar dan op een net iets hoger niveau."