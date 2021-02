PSV-trainer Roger Schmidt was donderdag niet te spreken over wat zijn ploeg in verdedigend opzicht liet zien in de heenwedstrijd bij Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League. Toch heeft de Duitser er vertrouwen in dat de Eindhovenaren de 4-2-nederlaag rechtzetten in de return.

PSV deed niet echt iets onder voor Olympiacos en had in de tweede helft zelfs een overwicht, maar hielp de tegenstander in het zadel. De bezoekers zagen er bij alle tegendoelpunten heel slecht uit.

"We hebben een onnodige nederlaag geleden. We geven te makkelijk grote kansen weg en op dit niveau worden die afgestraft. Dat is onacceptabel", zei Schmidt na afloop.

"Aan de andere kant hebben we twee doelpunten gemaakt en dat biedt perspectief voor volgende week. Ik denk dat het nog altijd mogelijk is om ten koste van Olympiacos door te gaan."

Pablo Rosario in duel met PSV-huurling Bruma.

'Ik zie genoeg ontwikkeling in mijn team'

PSV zit bepaald niet in de beste fase van het seizoen. De ploeg moest in de afgelopen weken ook al een pas op de plaats maken in de strijd om de titel in de Eredivisie en werd uitgeschakeld in de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi.

"Ik zie genoeg ontwikkeling in mijn team. We hebben een goede spelers, maar het zijn stuk voor stuk jongens die nog niet zo ervaren zijn op dit niveau", aldus Schmidt.

"We maken fouten en zoals ik al zei worden die op dit niveau afgestraft. Wij worden echter ook niet weggespeeld. Als ik naar het wedstrijdbeeld kijk, zie ik mogelijkheden. We zijn pas halverwege."

PSV speelt volgende week donderdag in eigen huis zonder de geschorste Ibrahim Sangaré de return tegen Olympiacos. De club neemt het zondag eerst nog op tegen Vitesse in de Eredivisie.