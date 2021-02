De Oranjevrouwen zijn het kalenderjaar donderdag begonnen met een klinkende overwinning in de oefenwedstrijd tegen België. Nederland miste tal van kansen, maar door zes verschillende doelpuntenmakers werd met liefst 1-6 gewonnen in Brussel.

Halverwege had Oranje pas één keer gescoord. Vivianne Miedema raakte twee keer de lat, maar in de 33e minuut was de spits wel trefzeker. Na rust liep Nederland snel verder uit. Jill Roord maakte de 0-2 en Stefanie van der Gragt de 1-3, nadat Marie Minnaert tussendoor trefzeker was voor de Belgen.

Daarna oogde België vermoeid, terwijl Oranje gretig joeg op meer goals. Lieke Martens schoot de 1-4 binnen en de 1-5 van Daniëlle van de Donk - achter het standbeen langs - was de mooiste van de avond. Vlak voor tijd bepaalde invaller Renate Jansen de eindstand op 1-6.

De wedstrijd tegen België was de eerste van de Oranjevrouwen dit kalenderjaar én het eerste oefenduel in de aanloop naar de Spelen komende zomer Tokio, waar Nederland debuteert op het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen.

Woensdag is de volgende oefenwedstrijd voor de ploeg van Wiegman. Oranje speelt dan in De Koel in Venlo tegen Duitsland en daar mag meer tegenstand van verwacht worden. De tweevoudig wereldkampioen (2003 en 2007) staat tweede op de FIFA-ranking, terwijl Nederland de nummer vier is.

Daniëlle van de Donk maakt op fraaie wijze de 1-5. Daniëlle van de Donk maakt op fraaie wijze de 1-5. Foto: Pro Shots

Vier keer de lat geraakt voor rust

Donderdag tegen België, de mondiale nummer zeventien, koos Wiegman voor een sterke opstelling. Miedema stond in de punt en zij was met het hoofd al snel dicht bij de openingstreffer in een leeg Koning Boudewijn Stadion. Via de hand van keeper Justien Odeaurs eindigde de bal op de lat.

Na 25 minuten raakte België eveneens de lat. Het was Fiorentina-verdediger Davina Philtjens, in het verleden actief voor Ajax, die haar poging vanaf een meter of vijftien tegen de dwarsligger zag komen. De Belgen gaven Oranje goed partij voor rust, met ook een goede mogelijkheid voor Laura Deloose.

Toch was het Oranje dat halverwege op een 0-1-voorsprong stond. Ditmaal was het Martens die tegen de lat schoot, maar in de rebound was Miedema in tweede instantie alsnog trefzeker in de 33e minuut.

Op slag van rust had Miedema er zelfs 0-2 van moeten maken. De topscorer aller tijden van Oranje (71 goals) controleerde de bal fraai en schoot snoeihard, maar opnieuw stond de lat een doelpunt in de weg.

Oranje viert de 0-1 van Vivianne Miedema. Oranje viert de 0-1 van Vivianne Miedema. Foto: Pro Shots

Roord faalt hopeloos voor Belgisch doel

Na rust had het binnen een minuut alsnog 0-2 kunnen en moeten worden voor Oranje, maar Roord faalde hopeloos. De aanvallende middenvelder werd op maat bediend door Daniëlle van de Donk, terwijl de keeper uit positie was, waarna ze op drie meter van het doel naast schoot.

Vijf minuten later maakte Roord haar enorme misser goed. De speler van Arsenal, die speelde als rechtsbuiten, tikte de bal simpel in het lege doel, nadat keeper Odeurs nog wel redding bracht op een schot van Martens.

Met de 0-2 op het scorebord leek zo goed als zeker dat Oranje ging winnen. De ploeg van Wiegman had via een kopbal van Stefanie van der Gragt en een poging van Van de Donk verder uit moeten lopen, maar na 62 minuten was het aan de andere kant wel raak. De Belgische Minnaert tikte bij de tweede paal een voorzet binnen (1-2).

Stefanie van der Gragt kopt de 1-3 binnen. Stefanie van der Gragt kopt de 1-3 binnen. Foto: Pro Shots

Martens maakt 48e interlandgoal

Spannend werd het niet, want twee minuten later kopte Van der Gragt een corner binnen (1-3). In de 67e minuut werd het zelfs 1-4. Martens stoomde op, mocht ongehinderd uithalen en noteerde zo haar 48e interlandtreffer. Zo werd het een ruime overwinning voor Oranje, dat in de slotfase nog twee keer scoorde.

Tien minuten voor tijd gaf invaller Victoria Pelova uitstekend en de afronding was nog beter. Achter het standbeen langs tikte Van de Donk binnen (1-5).

In de laatste minuut maakte Renate Jansen er ook nog 1-6 van, waardoor Oranje mag spreken van een uitstekende start van 2021 en moet vertrouwen mag toewerken naar het treffen met Duitsland.