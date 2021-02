Ajax heeft donderdag in de eerste knock-outfase van de Europa League uitstekende zaken gedaan bij Lille OSC. De Amsterdammers draaiden in de slotfase een achterstand om en wonnen in Frankrijk met 1-2.

Ajax had in Lille het betere van het spel en voor de pauze was Antony meerdere keren gevaarlijk. Aan de andere kant voorkwam Daley Blind met een sliding een grote kans voor de Fransen.

Ook in de tweede helft had Ajax meer de bal en waren er in korte tijd drie mogelijkheden voor Davy Klaassen. David Neres raakte van dichtbij de lat. Na een verkeerde terugspeelbal van Nicolás Tagliafico kon Timothy Weah voor 1-0 zorgen.

Ajax leek af te stevenen op een nederlaag, maar na een overtreding op Tagliafico tekende Dusan Tadic vanaf 11 meter voor de gelijkmaker in de 87e minuut. Invaller Brian Brobbey schoot twee minuten later ook nog de winnende treffer binnen voor Ajax.

De return tussen Ajax en Lille in de Johan Cruijff ArenA begint volgende week donderdag om 18.55 uur.

Ajacieden feliciteren Brian Brobbey na de 1-2. Ajacieden feliciteren Brian Brobbey na de 1-2. Foto: Pro Shots

Alleen Antony dicht bij treffer in eerste helft

Trainer Erik ten Hag moest zijn opstelling wat wijzigen door de afwezigheid van Sébastien Haller (niet ingeschreven) Ryan Gravenberch (geschorst) en Noussair Mazraoui (geblesseerd). Ajax begon daarom in Lille met Tadic in de spits, Blind op het middenveld en Devyne Rensch als rechtsback.

De openingsfase in het noorden van Frankrijk was geen spektakelstuk. Ajax en Lille gaven elkaar weinig ruimte en de gele kaarten voor Edson Álvarez en Zeki Celik waren de enige momenten van opwinding in het eerste kwart van de wedstrijd. Een schotje van Antony was in de 23e minuut de eerste doelpoging.

Diezelfde Antony kreeg vier minuten later een grote kans op de 0-1. De Braziliaan profiteerde van matig uitverdedigen van Sven Botman, maar het schot van de Ajacied werd knap gekeerd door Lille-doelman Mike Maignan.

Het moment van Antony deed Ajax goed, want de Amsterdammers namen de regie over en het vervolg van de eerste helft speelde zich vooral af op de helft van Lille. Ajax was ook dreigend, maar grote kansen en ook doelpunten bleven uit. Blind voorkwam met een sliding nog wel dat Weah echt gevaarlijk kon worden.

Nicolás Tagliafico vertolkte na rust een hoofdrol. Nicolás Tagliafico vertolkte na rust een hoofdrol. Foto: Pro Shots

Neres raakt de lat

Ajax begon goed na rust. De bezoekers waren in korte tijd drie keer dreigend en steeds was Klaassen daarbij betrokken. De middenvelder kon net niet bij een steekpass van Lisandro Martínez, kreeg de bal in een overtalsituatie niet bij Antony en zag een gevaarlijke voorzet net voor zich weggebokst worden door Maignan.

In de 53e minuut ontsnapte Ajax aan een achterstand. Weah brak door aan de rechterkant en legde de bal klaar voor het doel van Maarten Stekelenburg, maar Jurriën Timber gleed de bal weg voordat Jonathan David gevaarlijk kon worden.

De grootste kans voor Ajax kwam halverwege de tweede helft. Na een hakje van Tadic op Klaassen kwam de bal voor de voeten van Neres. De Braziliaan knalde de bal op de onderkant van de lat.

Het moment dat Ajax een penalty krijgt in Lille. Het moment dat Ajax een penalty krijgt in Lille. Foto: Pro Shots

Hoofdrol Tagliafico bij goal Lille en gelijkmaker Tadic

Lille kwam in de 72e minuut uit het niets op voorsprong. Tagliafico speelde bal te zacht terug op Stekelenburg en Weah profiteerde door de bal door de benen van de Ajax-doelman te schieten: 1-0.

Ajax ging met invaller Brobbey en debutant Oussama Idrissi op jacht naar de gelijkmaker en werd in de slotfase beloond. Tagliafico ging na een duel met Renato Sanches naar de grond en de bal ging op de stip, ook nadat scheidsrechter Ivan Kruzliak naar de kant werd geroepen door de VAR.

Aanvoerder Tadic schoot raak en Ajax had de belangrijke uitgoal te pakken. Het werd nog mooier voor de Amsterdammers, want na een goede steekpass van Klaassen met buitenkant rechts zorgde Brobbey voor de 1-2.

Lisandro Martínez en Davy Klaassen vieren de overwinning. Lisandro Martínez en Davy Klaassen vieren de overwinning. Foto: Pro Shots

