PSV moet vrezen voor uitschakeling in de tweede ronde van de Europa League. De Eindhovenaren verloren door geschutter in de verdediging de heenwedstrijd bij Olympiacos met 4-2.

PSV kwam in de eerste helft tot drie keer toe op achterstand door doelpunten van Andreas Bouchalakis, Yann M'Vila en Youssef El Arabi en bracht tweemaal de stand in evenwicht dankzij treffers van Eran Zahavi.

De ploeg van trainer Roger Schmidt leek daarmee een redelijk goede uitgangpositie te hebben voor de return van volgende week donderdag in het Philips Stadion, maar in de slotfase liep Olympiakos nog uit naar 4-2 door een doelpunt van Giorgos Masouras.

Lichtpuntje voor PSV was dat Mario Götze na lang blessureleed terugkeerde in de basis. De middenvelder maakte pas zijn eerste minuten na de winterstop. Mohamed Ihattaren ontbrak daarentegen door ziekte.

Giorgos Masouras bepaalt de eindstand op 4-2. Giorgos Masouras bepaalt de eindstand op 4-2. Foto: Pro Shots

Bijna iedere kans raak voor Olympiacos

PSV deed het tegen Olympiacos voetballend gezien niet eens zo slecht, maar daar had het achteraf niets aan. De bezoekers verdedigden bij vlagen zeer zwak en dat resulteerde erin dat in de merkwaardige eerste helft zo'n beetje iedere kans van Olympiacos raak was.

Zowel aan de 1-0 van Bouchalakis, de 2-1 van M'Vila als de 3-2 van El Arabi ging een fout van een PSV'er vooraf. Bouchalakis mocht van Pablo Rosario vrij inkoppen uit een vrije trap, M'Vila werd bij zijn afstandsschot niet kort gedekt door Götze en El Arabi snoepte de bal simpel af van Timo Baumgartl.

Baumgartl was vlak daarvoor ingevallen voor de aan zijn hoofd geblesseerd geraakte Olivier Boscagli en hij mocht van geluk spreken dat Olympiakos nog voor rust niet uitliep naar 4-2, omdat hij Mady Camara een vrije doortocht gunde, maar doelman Yvon Mvogo voorkwam nog erger voor PSV.

Eran Zahavi knikt de 2-2 binnen. Eran Zahavi knikt de 2-2 binnen. Foto: ANP

PSV toont veerkracht na tegengoals

PSV toonde na de klungelige tegengoals wel steeds veerkracht. Eran Zahavi zorgde vijf minuten na de 1-0 voor de 1-1 met een van richting veranderd afstandsschot en twee minuten na de 2-1 ook voor de 2-2 met een knappe kopbal uit een hoekschop van Phillip Max.

In de tweede helft had PSV de zaken in verdedigend opzicht wat beter op orde en was het mede daardoor ook de bovenliggende partij. Zahavi kreeg al snel een kans op een hattrick, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de paal en even later schoot hij van zo'n twintig meter recht op keeper Jose Sa.

PSV kon naar mate de wedstrijd vorderde wel leven met 3-2, maar kreeg tien minuten voor tijd nog een enorme tegenvaller te verwerken met de 4-2. Dit keer gaf Max de bal met een onbegrijpelijk hakje cadeau aan Masouras, die vervolgens doeltreffend uithaalde.

Daardoor moet PSV volgende week met minimaal twee doelpunten verschil winnen om alsnog de achtste finales te bereiken. Ibrahim Sangaré is er dan niet bij. De middenvelder kreeg een gele kaart en is geschorst, maar hij ontsnapte ook aan zijn tweede gele kaart en dus rood.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League