Red Bull Salzburg-spelers Mohamed Camara en Sékou Koïta zijn donderdag door de UEFA beiden voor drie maanden geschorst wegens dopinggebruik. De twee legden vorig jaar november een positieve test af nadat ze terugkwamen van een interlandperiode met Mali.

Het is onbekend om welk verboden middel het gaat, maar bij zowel middenvelder Camara als aanvaller Koïta werden sporen van een stof in het bloed aangetroffen dat wordt gebruikt voor een medicijn om hoogteziekte te bestrijden.

Beide spelers verklaarden dat ze het middel van de medische staf van de Malinese nationale ploeg kregen toegediend voor de uitwedstrijd tegen Namibië (1-2-zege). 'De Adelaars' vlogen voor het kwalificatieduel voor de Afrika Cup van 350 meter hoogte in Bamako naar 1.700 meter in Windhoek. Koïta maakte de 0-1 in die wedstrijd.

Drie dagen na hun positieve test kwamen Camara en Koïta beiden negentig minuten in actie in het Champions League-duel met Bayern München (3-1-verlies). Later speelden ze ook mee tegen Lokomotiv Moskou en Atlético Madrid. Salzburg eindigde als derde in de groep en ging daardoor verder in de Europa League.

Red Bull mist tweetal al tegen Villarreal

De schorsing van Camara en Koïta gaat per direct in en geldt voor alle nationale en internationale wedstrijden. Dat betekent dat het tweetal donderdagavond al niet in actie kan komen in de heenwedstrijd van Red Bull Salzburg tegen Villarreal in de tweede ronde van de Europa League.

De 21-jarige Koïta is dit seizoen op dreef met veertien doelpunten in zestien competitieduels. In Europees verband scoorde de spits deze jaargang nog niet. De eveneens 21-jarige Camara maakte dit seizoen nog geen enkele treffer voor zijn club.

Eerder deze maand werd Ajax-doelman André Onana door de UEFA voor twaalf maanden geschorst wegens een dopingovertreding. Bij de Kameroener werd het verboden middel furosemide aangetroffen.