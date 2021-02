De eerste voetbalwedstrijd in Nederland zondag met publiek tussen NEC en De Graafschap is niet uitverkocht. Er zullen iets meer dan 1.150 seizoenkaarthouders van de Nijmegenaren aanwezig zijn, minder dan het toegestane aantal van 1.500 mensen bij het Fieldlab-experiment.

Het duel is bedoeld om te onderzoeken hoe de evenementensector in de coronatijd weer kan opstarten. De voetbalfans zie zich hebben aangemeld, ondergaan vrijdag allemaal een coronatest in het Gofferstadion in Nijmegen.

"Natuurlijk hoopten we op vijftienhonderd mensen", zegt Luc te Riele, manager supporters- en coronazaken bij NEC. "Maar voor een deel van de supporters zijn er te veel bijkomende maatregelen om de wedstrijd te bezoeken, waardoor ze niet komen. Gezien de huidige coronasituatie in het land, zijn we al heel blij dat deze fans bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek en dat we hen kunnen verwelkomen in het stadion."

Vooral de verplichte coronatest voor en na de wedstrijd houdt heel wat van de 4.500 seizoenkaarthouders tegen om zich aan te melden voor het Fieldlab-experiment, stelt Jeroen Rengers, voorzitter van de Supportersvereniging NEC.

Ook Almere City-SC Cambuur met publiek

Alle deelnemers moeten zich komende week nogmaals laten testen. Ze krijgen een chip mee het stadion in waarmee hun contacten, bewegingen en gedrag worden geregistreerd. NEC heeft extra camera's opgehangen in het stadion om alles te volgen.

Voor de Fieldlab-festivals van volgende maand is de vraag naar kaartjes veel groter dan het aanbod, maar bij de twee voetbalwedstrijden die meedoen aan de reeks experimenten valt de belangstelling tegen.

Bij Almere City, dat volgende week zondag tegen SC Cambuur speelt mét publiek, zijn vooralsnog 920 van de 1.500 beschikbare toegangsbewijzen vergeven. De aanmeldtermijn in Almere loopt nog een week door.