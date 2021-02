De Oranjevrouwen beginnen donderdag met Jill Roord en Lynn Wilms in de basis aan de oefeninterland tegen België. Lineth Beerensteyn zit op de bank in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Beerensteyn kan zowel rechtsback als rechtsbuiten spelen, maar bondscoach Sarina Wiegman geeft op die posities de voorkeur aan de twintigjarige Wilms en de 23-jarige Roord. Shanice van de Sanden, jarenlang de vaste rechtsbuiten van de Oranjevrouwen, behoort vanwege privéomstandingheden niet tot de selectie.

Dominique Jansen is er door een blessure ook niet bij en zij wordt achterin vervangen door Aniek Nouwen. De verdediger van PSV vormt het centrum met Stefanie van der Gragt van Ajax. Merel van Dongen is de linksback van Oranje.

Het middenveld wordt gevormd door Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen en recordinternational Sherida Spitse, die aan haar 183e interland begint. Voorin starten naast Roord Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Wedstrijd onder leiding van Duitse arbiter

België tegen Nederland begint donderdag om 20.00 uur in het Koning Boudewijnstadion en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Karoline Wacker. Het duel met de nummer 17 van de FIFA-ranking wordt gezien als eerste test van Oranje richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Woensdag wacht Oranje een volgende oefeninterland. In Venlo is Duitsland, nummer twee van de FIFA-ranking, de tegenstander. Nederland is de mondiale nummer vier.

Opstelling België: Odeurs; Deloose, Biesmans, Tysiak, Philtjens; Minnaert, Missipo, Cayman; Van Mechelen, De Caigny, Wullaert

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Martens.