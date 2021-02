Ajax begint donderdag in de eerste knock-outwedstrijd in de Europa League tegen Lille OSC met aanvoerder Dusan Tadic in de spits. Daley Blind start op het middenveld en ook David Neres, Lisandro Martínez en Devyne Rensch hebben een basisplaats.

Trainer Erik ten Hag moest zijn opstelling op meerdere plekken noodgedwongen wijzigen. Sébastien Haller is niet ingeschreven voor de Europa League, Ryan Gravenberch is geschorst door zijn rode kaart tegen Atalanta in december en Noussair Mazraoui zit door een blessure niet bij de selectie.

Tadic is de vervanger van Haller in de punt van de aanval, waardoor Neres start als linksbuiten. De plek van Gravenberch wordt ingenomen door Blind en dat levert Martínez een basisplaats op als centrale verdediger. Rensch, die zijn Europese debuut maakt, vervangt Mazraoui als rechtsback.

Maarten Stekelenburg maakt zijn Europese rentree voor Ajax. De 38-jarige doelman stond op 10 maart 2011 voor het laatst bij een Europees duel van de Amsterdammers onder de lat. Hij vervangt, net als de afgelopen twee wedstrijden van Ajax, de geschorste André Onana.

Verder krijgt Jurriën Timber weer de voorkeur boven Perr Schuurs naast Martínez in het centrum van de verdediging. Ook Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, Davy Klaassen en Antony hebben een basisplaats.

Return in ArenA over een week

Bij Lille is er zoals verwacht een basisplaats voor Sven Botman, die afgelopen werd overgenomen van Ajax. Bekende naam bij de thuisploeg is ook middenvelder Renato Sanches, de Portugees die verkozen werd tot beste jonge speler van het EK 2016.

Het duel tussen Lille OSC en Ajax in het Stade Pierre-Mauroy begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Slowaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak. De return in de Johan Cruijff ArenA is over een week.

Vorig seizoen won Ajax in de groepsfase van de Champions League twee keer van Lille (3-0 en 0-2).

Opstelling Lille OSC: Maignan; Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Weah, Soumaré, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres.

Bekijk het programma van de Europa League