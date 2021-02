Bayer Leverkusen is donderdag in een spektakelstuk tegen een nederlaag aangelopen in de tweede ronde van de Europa League. De ploeg van coach Peter Bosz knokte zich tegen het Zwitserse Young Boys terug van een 3-0-achterstand, maar verloor met 4-3. Manchester United won zonder Donny van de Beek met 0-4 van Real Sociedad.

Leverkusen stond halverwege met 3-0 achter tegen Young Boys door doelpunten van Christian Fassnacht, Theoson Siebatcheu en Elia Meschak. Na rust kwamen de Duitsers binnen zeven minuten terug tot 3-2 via twee goals van Patrik Schick.

Bij de 3-1 leverde Jeremie Frimpong de assist. De twintigjarige Nederlandse rechtsback maakte zijn basisdebuut bij Leverkusen. Ruim twintig minuten voor tijd bracht de net ingevallen Moussa Diaby 'Die Werkself' met een afstandsschot op gelijke hoogte. In de slotfase bezorgde Siebatcheu Young Boys toch nog de winst.

Frimpong speelde net als Daley Sinkgraven de hele wedstrijd mee bij Leverkusen, waar Timothy Fosu-Mensah op de bank bleef.

Manchester United viert de openingstreffer van Bruno Fernandes. Manchester United viert de openingstreffer van Bruno Fernandes. Foto: Pro Shots

United zonder Van de Beek simpel langs Sociedad

In Turijn boekte Manchester United een simpele zege op Real Sociedad. Bruno Fernandes maakte de eerste twee doelpunten voor de Engelsen en Marcus Rashford en Daniel James voerden de score verder op. Ook Mason Greenwood vond het net, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Van de Beek ontbrak door een spierblessure bij United. De heenwedstrijd tussen Sociedad en United werd in het stadion van Juventus gespeeld als gevolg van reisrestricties die in delen van Spanje gelden vanwege het coronavirus.

In Boedapest won Tottenham Hotspur eveneens eenvoudig van het Oostenrijkse Wolfsberger AC: 1-4. De Engelsen leidden na ruim een half uur al met 0-3 dankzij goals van Son Heung-min, Gareth Bale en Lucas Moura. Steven Bergwijn viel halverwege de tweede helft in bij Tottenham. Carlos Vinícius bepaalde in de slotfase de eindstand.

AC Milan gaf de overwinning uit handen op bezoek bij Rode Ster Belgrado: 2-2. Milan Pavkov maakte in de 93e minuut de gelijkmaker voor de Serviërs. Bij de Italianen waren Theo Hernández (penalty) en Radovan Pavkov (eigen doelpunt) trefzeker.

Vreugde bij Club Brugge na de gelijkmaker tegen Dynamo Kiev. Vreugde bij Club Brugge na de gelijkmaker tegen Dynamo Kiev. Foto: ANP

Club Brugge speelt gelijk in ijskoud Kiev

Eerder op de dag speelde Club Brugge bij een temperatuur van -9 graden met 1-1 gelijk bij Dynamo Kiev. Vitaliy Buyalskyi opende na iets meer dan een uur de score voor de Oekraïners, waarna Brandon Mechele enkele minuten later uit een corner van Ruud Vormer de gelijkmaker produceerde.

Bas Dost kreeg even later de uitgelezen kans op de 1-2, maar hij kopte van dichtbij over. De spits werd in blessuretijd gewisseld. Vormer speelde wel de hele wedstrijd mee bij het door het coronavirus geteisterde Club Brugge. Noa Lang en Stefano Denswil ontbraken beiden bij de Belgen.

AS Roma won met Rick Karsdorp in de basis met 0-2 bij SC Braga dankzij doelpunten van Edin Dzeko en Borja Mayoral. Leicester City kwam niet verder dan 0-0 bij Slavia Praag en Tonny Vilhena verloor met FC Krasnodar met 2-3 van Dinamo Zagreb. Vilhena zag in de tweede helft een goal afgekeurd worden vanwege buitenspel.

De returns bij alle wedstrijden in de tweede ronde van de Europa League worden volgende week donderdag gespeeld.

Voor aanvang van de wedstrijd werd de vele sneeuw van het veld geschoven in Kiev. Voor aanvang van de wedstrijd werd de vele sneeuw van het veld geschoven in Kiev. Foto: ANP

