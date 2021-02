Club Brugge heeft donderdag een goede uitgangspositie gecreëerd voor het bereiken van de achtste finales in de Europa League. De Belgen speelden in ijskoude omstandigheden met 1-1 gelijk bij Dynamo Kiev.

Bij de aftrap in Kiev gaf de thermometer een temperatuur van -9 graden aan en vielen er enkele sneeuwvlokjes. In de barre omstandigheden waren de beste kansen in de eerste helft voor Dynamo Kiev, maar kopte Vitaliy Buyalskyi tot tweemaal toe over.

Na iets meer dan een uur spelen vond Buyalskyi wel het doel door de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig binnen te krullen. De Oekraïners konden niet lang genieten van de voorsprong, want vijf minuten later kwam Club Brugge op gelijke hoogte. Brandon Mechele kopte raak uit een hoekschop van Ruud Vormer.

Bas Dost kreeg even later de uitgelezen kans op de 1-2, maar hij kopte van dichtbij over. De spits werd in blessuretijd gewisseld. Vormer speelde wel de hele wedstrijd mee.

Bij het door het coronavirus geteisterde Club Brugge ontbraken Noa Lang en Stefano Denswil. Het is onduidelijk waarom sterspeler Lang, die dit seizoen in de Belgische competitie al elf keer scoorde, niet in actie kon komen. Denswil raakte eerder deze week besmet met het coronavirus.

De return tussen Club Brugge en Dynamo Kiev vindt volgende week donderdag plaats in het Jan Breydelstadion in Brugge.

Voor aanvang van de wedstrijd werd de vele sneeuw van het veld geschoven in Kiev. Voor aanvang van de wedstrijd werd de vele sneeuw van het veld geschoven in Kiev. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League