Mario Götze begint donderdag in de basis van PSV voor de heenwedstrijd op bezoek bij Olympiacos in de tweede ronde van de Europa League. De middenvelder maakt zijn rentree na langdurig blessureleed.

Götze heeft na de winterstop nog geen minuut gespeeld vanwege spierklachten. De Duitser, die zijn land in 2014 de wereldtitel bezorgde en afgelopen zomer transfervrij overkwam van Borussia Dortmund, was in de eerste seizoenshelft goed voor vier doelpunten en drie assists in dertien wedstrijden.

Götze is tegen Olympiacos de vervanger van Yorbe Vertessen, die zaterdag in de Eredivisie-wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2) debuteerde in de basis. Ten opzichte van dat duel keert ook Denzel Dumfries terug aan de aftrap, wat ten koste gaat van Timo Baumgartl.

PSV moet het tegen Olympiacos stellen zonder Mohamed Ihattaren, die ziek is en niet mee is afgereisd naar Griekenland. Ook Cody Gakpo ontbreekt in de selectie vanwege een enkelblessure. Beiden doen zondag wellicht wel weer mee in de competitietopper in eigen huis tegen Vitesse.

Bruma in basis Olympiacos

Bij Olympiacos is er een basisplaats voor Bruma. De aanvaller wordt dit seizoen door PSV, waar hij overbodig was, verhuurd aan de huidige koploper van de Griekse Super League. Hij maakte tot dusver vier doelpunten en gaf drie assists in achttien wedstrijden.

Olympiacos tegen PSV vangt donderdag om 18.55 uur aan in het Georgios Karaiskákis-stadion en staat onder leiding van de Zweedse scheidsrechter Andreas Ekberg. De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in het Philips Stadion. De winnaar gaat in de koker voor de loting van de achtste finales.

Opstelling Olympiacos: José Sá; Lala, Sokratis, Ba, Reabciuk; M'Vila, Bouchalakis; Valbuena, Camara, Bruma; El-Arabi.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré, Götze; Thomas, Zahavi, Malen.

