De FA heeft scheidsrechter Darren Drysdale donderdag officieel in staat van beschuldiging gesteld. De arbiter stond in de wedstrijd tussen Ipswich Town en Northampton (0-0) in de League 1 met zijn voorhoofd tegen dat van een van de spelers gedrukt.

In de laatste minuut van de wedstrijd vroeg Alan Judge van Ipswich om een penalty, maar Drysdale gaf hem geel voor een schwalbe. Judge liep op de scheidsrechter af, die op agressieve wijze zijn voorhoofd tegen dat van de speler drukte.

Drysdale bood na afloop zijn excuses aan voor het incident. "Ik begrijp volledig dat het voor scheidsrechters belangrijk is om de controle te behouden en professioneel om te gaan met de spelers. Het spijt me dat ik dat niet heb gedaan", schreef de 49-jarige arbiter, die zijn wedstrijden op de lagere profniveaus in Engeland fluit.

De arbiter heeft tot en met 4 maart de tijd om een schriftelijk verweer in te dienen bij de FA. De bond kan hem vervolgens straffen met een schorsing voor een bepaalde periode of een geldboete.

Ipswich-speler Judge vindt dat Drysdale geen straf verdient. "Excuses waren wat mij betreft niet nodig en een straf evenmin. In het heetst van de strijd kunnen zulke dingen gebeuren op het veld. Iedereen maakt wel eens een fout", aldus Judge.

Zijn trainer Paul Lambert dacht er kort na de wedstrijd anders over. "Ik hoop dat de FA de juiste maatregelen neemt. Zijn excuses zijn zwak, het is altijd makkelijk om achteraf sorry te zeggen. Ik vond het ongelooflijk wat er gebeurde, nooit eerder zag ik een speler en een scheidsrechter met de koppen tegen elkaar staan."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het incident.