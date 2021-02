Vitesse heeft vrijdag besloten om de dramatische grasmat in het GelreDome per direct te vervangen. De afgelopen periode heeft het veld door een haperend drainagesysteem veel schade geleden en het zag er niet naar uit dat de situatie sterk zou verbeteren.

Afgelopen zondag nog gleden veel spelers uit bij de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente (0-2). Op veel plekken op het veld lag er ook meer modder en zand dan gras, waardoor de bal een aantal keer vreemd opstuiterde en goed voetbal nagenoeg onmogelijk was.

"Het hebben van een goed speelveld is één van de randvoorwaarden die hoort bij topsport", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk op de website van Vitesse.

"Omdat het huidige veld in dusdanige slechte staat is, hebben we gekozen om dit op korte termijn aan te pakken door een volledig nieuw speelveld aan te leggen. We gaan er daarmee van uit dat we de rest van het seizoen een goed bespeelbare mat in het stadion hebben liggen."

De nieuwe grasmat is bespeelbaar vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd volgende week zaterdag tegen VVV-Venlo. Vitesse speelt in die week nog twee thuisduels, want op 2 maart komt VVV opnieuw op bezoek, maar dan voor de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi en op 7 maart AZ.

Vitesse deed ook lange tijd mee in de strijd om de titel in de Eredivisie, maar lijkt inmiddels afgehaakt. De Arnhemmers pakten in de laatste vier competitiewedstrijden slechts één punt en zijn daardoor afgezakt naar de vierde plaats op elf punten achterstand van koploper Ajax, dat nog een duel tegoed heeft.

