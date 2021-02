PEC Zwolle kan voor langere tijd niet beschikken over Sai van Wermeskerken. De verdediger heeft maandag op de training een zware knieblessure opgelopen, zo meldt de club donderdag.

PEC meldt niet wat voor kwetsuur Van Wermeskerken precies heeft, alleen dat het om een "serieuze" blessure gaat en dat hij voor "langere tijd" is uitgeschakeld. De 26-jarige verdediger stond dit seizoen bij alle 22 duels van PEC in de basis.

De zoon van een Nederlandse vader en een Japanse moeder is bezig aan zijn tweede seizoen in Zwolle. Eerder speelde hij in de Eerste Divisie voor FC Dordrecht en SC Cambuur.

Zonder de voormalig jeugdinternational van Japan moet Zwolle zich in de resterende twaalf duels zien te verzekeren van lijfsbehoud. De ploeg van trainer John Stegeman staat op de dertiende plaats, met een veilige voorsprong van tien punten op nummer zestien Willem II.

Zaterdag gaat PEC op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen. Het duel op de Oude Meerdijk begint om 18.45 uur.

