NEC heeft Ted van Leeuwen donderdag aangesteld als technisch directeur. De voormalige journalist krijgt de taak om de Nijmegenaren terug te laten keren in de Eredivisie.

"NEC heb ik vroeger als journalist al van dichtbij meegemaakt, dus de club en de stad zijn geen onbekenden voor mij", zegt Van Leeuwen op de site van NEC. "NEC terugbrengen naar de Eredivisie is een uitdagend en prachtig project, dat zich niet beperkt tot het versterken van alleen het eerste elftal."

De 68-jarige Van Leeuwen was voor het laatst werkzaam bij FC Twente, waarbij hij werd aangesteld toen de club uit Enschede in 2018 naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde. Mede dankzij de door hem gehaalde versterkingen dwong FC Twente in het seizoen 2018/2019 direct weer promotie naar de Eredivisie af.

Na het moeizaam verlopen seizoen 2019/2020, dat door de coronacrisis niet kon worden afgemaakt, besloot Twente af te zien van een verdere samenwerking met Van Leeuwen en "een nieuwe koers te varen". Jan Streuer is daar nu technisch directeur.

Van Leeuwen was eerder in zijn loopbaan verantwoordelijk voor het technische beleid bij AGOVV, Vitesse, Valetta, Anorthosis Famagusta en Esbjerg fB. Hij gaat per direct aan de slag bij NEC, waarbij algemeen directeur Wilco van Schaik tijdelijk de technische zaken voor zijn rekening nam.

NEC degradeerde in het seizoen 2016/2017 uit de Eredivisie en maakt voorlopig geen aanspraak op promotie. De ploeg van trainer Rogier Meijer bezet op dit moment de zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper SC Cambuur heeft vijftien punten meer en ook nummer twee De Graafschap staat op grote afstand.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie