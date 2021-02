Sc Heerenveen-trainer Johnny Jansen is dolgelukkig na de knotsgekke bekeroverwinning van zijn ploeg op Feyenoord (4-3). De Friezen zaten bij een 1-3-achterstand in een uitzichtloze situatie, maar in de slotfase keerde de wedstrijd helemaal om.

In de laatste tien minuten van de wedstrijd scoorde Heerenveen met een man meer drie keer. "Het was een knotsgekke wedstrijd en dit is ook veruit het hoogtepunt van mijn carrière als trainer tot nu toe", zei Jansen voor de camera van ESPN.

In het eerste kwartier na rust was het Feyenoord wat de klok sloeg in het Abe Lenstra Stadion. De Rotterdammers scoorden via Bryan Linssen, Steven Berghuis en Lutsharel Geertruida drie keer en namens Heerenveen miste Joey Veerman een strafschop. Nadat Berghuis een rode kaart had gekregen, gaf Feyenoord de voorsprong toch nog weg.

"We kwamen ongelofelijk slecht uit de kleedkamer en waren het na de 1-3 ook volledig kwijt", blikte Jansen terug. "Maar als je dan de aansluitingstreffer kunt maken, kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Zo bleek ook vandaag."

Siem de Jong speelt tegen oude ploeg

Ook Siem de Jong moest nog even bijkomen van de knotsgekke wedstrijd. "Ik heb echt vijf keer met een totaal ander gevoel op het veld gestaan deze wedstrijd", zei de matchwinner.

"We komen eerst slecht uit de kleedkamer, dan denk je dat het klaar is. Maar na de rode kaart ging het weer leven en dan valt op het einde opeens alles op zijn plaats", vatte hij zijn gevoelens kort samen.

Heerenveen plaatste zich dankzij de overwinning op Feyenoord voor de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. Daarin nemen de Friezen het thuis op tegen Ajax, de club waarvoor De Jong 277 wedstrijden speelde. "Ik ken ze wel een beetje, dus dat wordt ongetwijfeld een mooie wedstrijd", zei hij lachend.