Erling Haaland peurde in de aanloop naar de uitwedstrijd van Borussia Dortmund tegen Sevilla motivatie uit het optreden van Kylian Mbappé, die dinsdag namens Paris Saint-Germain een hattrick noteerde tegen FC Barcelona (1-4). Een dag later was Haaland met een assist en twee goals goud waard voor Dortmund, dat met 2-3 won in de Champions League.

"Ik zag Kylian gisteren die doelpunten maken en dat deed mij veel", aldus Haaland na afloop van het duel in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"Ik dacht: dat wil ik ook. Het waren stuk voor stuk mooie doelpunten en het motiveerde mij om dat ook te doen. Ik ben blij met onze drie uitdoelpunten, die weleens heel belangrijk zouden kunnen gaan zijn."

De twintigjarige Haaland was in Sevilla goed voor zijn zeventiende en achttiende doelpunt in het miljoenenbal. De jongeling had daar slechts dertien Champions League-wedstrijden voor nodig en verpulverde daarmee een record dat op naam van Ruud van Nistelrooij en Harry Kane stond. Zij hadden beiden 22 duels nodig om tot dat aantal te komen.

Zege Dortmund opsteker in moeizaam seizoen

Voor Dortmund was de zege in Sevilla een welkome opsteker in een moeizaam seizoen. De ploeg uit Noordrijn-Westfalen staat op de zesde plaats in de Bundesliga en is met een achterstand van zestien punten op koploper Bayern München kansloos voor het kampioenschap.

"Ik weet niet of het door motivatie, passie of beleving komt, maar we waren scherper dan normaal vandaag", vervolgde Haaland, die met acht treffers topscorer is in dit Champions League-seizoen.

"We zullen snel moeten herstellen, want komend weekend wacht een belangrijke wedstrijd. Het zou mooi zijn als we deze positieve flow mee kunnen nemen naar het duel van zaterdag."

Zaterdag staat voor Dortmund de derby tegen aartsrivaal Schalke 04 op het programma. De return tegen Sevilla wordt op 9 maart afgewerkt.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League