Borussia Dortmund heeft woensdag op bezoek bij Sevilla een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. Dankzij twee goals en een assist van Erling Haaland won de Duitse formatie met 2-3 van de ploeg van aanvaller Luuk de Jong, die als invaller het tweede Spaanse doelpunt noteerde.

Sevilla kwam in de openingsfase nog wel op voorsprong via Suso, maar daarna was het Dortmund dat de toon bepaalde en dan vooral Haaland. De twintigjarige spits leverde na negentien minuten de assist op Mahmoud Dahoud bij de 1-1 en zorgde kort daarna zelf voor de 1-2. Vlak voor rust nam de Noor ook nog het derde doelpunt van de bezoekers voor zijn rekening.

De Jong bracht de spanning nog wel terug met een rake volley, maar de thuisploeg was in de slotfase niet meer bij machte om de gelijkmaker af te dwingen.

Haaland was met zijn treffers in Sevilla goed voor zijn zeventiende en achttiende doelpunt in het miljoenenbal. De jongeling had daar slechts dertien Champions League-wedstrijden voor nodig.

Daarmee verpulverde Haaland het record dat op naam stond van Harry Kane en Ruud van Nistelrooij. Beide spelers hadden 22 duels nodig om op het hoogste Europese niveau zeventien goals te noteren.

De return tussen Borussia Dortmund en Sevilla wordt op 9 maart afgewerkt.

Erling Haaland was woensdag opnieuw goud waard voor Borussia Dortmund. Foto: ANP

Dortmund kent moeizame start

Aanvankelijk leek Dortmund nog een moeilijke avond te gaan beleven in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Na zeven minuten haalde Suso van afstand uit, waarna de bal via een Dortmund-been in het doel belandde.

Het antwoord van de bezoekers liet niet lang op zich wachten. In de negentiende minuut bracht Haaland Dahoud in stelling, die de bal rustig neerlegde en van afstand fenomenaal raak schoot.

Na de treffer van Dahoud was het de beurt aan Haaland om de score uit te bouwen. De topscorer van dit Champions League-seizoen - na woensdag goed voor acht treffers - stoomde in de 27e minuut op vanaf de middenlijn, ging een één-tweetje aan met Sancho en rondde zijn zelf opgezette aanval keurig af.

Vlak voor rust veroverde Marco Reus de bal en hield in een overtalsituatie goed oog voor de mee opgekomen Haaland, die van dichtbij simpel de 1-3 kon noteren.

Invaller Luuk de Jong nam in de slotfase nog de 2-3 voor zijn rekening. Invaller Luuk de Jong nam in de slotfase nog de 2-3 voor zijn rekening. Foto: ANP

De Jong scoort en claimt penalty in slotfase

Na rust nam Dortmund wat gas terug en liet het Sevilla meer van de eigen helft komen. Desondanks duurde het tot de 84e minuut voor De Jong in stelling werd gebracht en hij op fraaie wijze een vrije trap van Óscar Rodriguez binnenwerkte.

Diep in blessuretijd claimde De Jong nog een strafschop nadat hij naar de grond werd getrokken door Thomas Meunier. Zowel scheidsrechter Danny Makkelie als VAR Kevin Blom vond het niet genoeg om de bal op de stip te leggen, waardoor het 2-3 bleef.

