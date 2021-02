Manchester City heeft woensdag de koppositie in de Premier League nog verder verstevigd door een 1-3-zege op Everton. Atlético Madrid verspeelde opnieuw punten in de strijd om de titel in La Liga door een 1-1-gelijkspel bij Levante.

City kwam in de 32e minuut op een 0-1-voorspong door een doelpunt van Phil Foden (intikker), maar zag Everton vijf minuten later alweer langszij komen dankzij een curieuze treffer van Richarlison, die met het nodige geluk een rebound benutte.

In de tweede helft stelde City alsnog orde op zaken. Riyad Mahrez zorgde in de 63e minuut met een fraai afstandsschot voor de 1-2 en Bernardo Silva was in de 77e minuut van dichtbij verantwoordelijk voor de 1-3.

Daardoor schreef City historie door als eerste club de eerste tien wedstrijden van een kalenderjaar te winnen in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola is al zestien duels op rij ongeslagen in alle competities.

City lijkt het kampioenschap nauwelijks meer te kunnen ontgaan. De club vergrootte het gat met naaste achtervolgers Manchester United en Leicester City tot tien punten na 24 speelrondes. Titelverdediger Liverpool staat zesde op liefst zestien punten.

Luis Suarez wist dit keer niet te scoren voor Atlético Madrid. Foto: Pro Shots

Atlético komt nog wel terug van achterstand

Atlético kwam tegen Levante heel matig uit de startblokken en keek in de zeventiende minuut al tegen een achterstand aan door een doelpunt van Enis Bardhi, die het eindstation was van een fraaie aanval door het midden.

De bezoekers brachten in de 37e minuut de stand in evenwicht dankzij een treffer van Marcos Llorente, die zijn schot van richting zag worden veranderd waardoor de doelman van Levante kansloos was, maar daar bleef het in het vervolg bij.

Atlético zit mede door een corona-uitbraak begin deze maand niet in de beste fase van het seizoen. Na een serie van acht zeges op rij werd er in de laatste drie duels maar een keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld.

Wel heeft Atlético nog altijd een comfortabele voorsprong op de concurrentie. De club gaat aan kop met 55 punten uit 22 wedstrijden, gevolgd door Real Madrid (49 uit 23) en FC Barcelona (46 uit 22).

