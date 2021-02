Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis toonde zich woensdag schuldbewust na de bizarre uitschakeling door sc Heerenveen in het TOTO KNVB Beker-toernooi. De aanvaller kreeg bij een 1-3-voorsprong een rode kaart en zag zijn teamgenoten in de slotfase nog met 4-3 verliezen.

Berghuis, die er met een doelpunt mede voor verantwoordelijk was dat Feyenoord na rust een 1-0-achterstand omboog, ontving in de 66e minuut van scheidsrechter Siemen Mulder zijn tweede gele kaart. Hij schoffelde op eigen helft zijn directe tegenstander Rami Kaib onderuit.

"Ik ben zwaar teleurgesteld. We hadden het redelijk in de tas in de tweede helft. Door strijd kwamen we terug in de wedstrijd en zaten we na drie mooie en snelle goals op rozen. En toen maakte ik die tackle en gaf ie geel. Een dom moment van mij", zei Berghuis voor de camera van ESPN.

"Het is achteraf natuurlijk makkelijk praten. Ik dacht: ik verover de bal gewoon. Het was geen tackle om hem aan te pakken, maar om de bal te spelen. Dit reken ik mezelf aan. We missen als ploeg een heel mooie kans op de finale en dat begon bij mij. Ik wilde de bal veroveren, maar ik miste hem."

Steven Berghuis krijgt rood van arbiter Siemen Mulder. Steven Berghuis krijgt rood van arbiter Siemen Mulder. Foto: Pro Shots

'Ik heb een soort van sorry gezegd'

Berghuis bood in de kleedkamer zijn excuses aan zijn teamgenoten aan. "Er is niet zoveel gezegd. Ik heb een soort van sorry gezegd. Niet dat ze daar heel veel aan hebben. Het is wat het is. Dit is een zware zure appel."

Feyenoord kan zich door de nederlaag tegen Heerenveen volledig richten op de Eredivisie. De ploeg staat daarin op de vijfde plaats en moet dus alle zeilen bijzetten om nog Europees voetbal veilig te stellen.

"We moeten de schouders eronder zetten, maar deze klap is wel hard. De beker was de kortste weg naar een prijs en die hadden we binnen handbereik. Er stond ons een prachtige halve finale tegen Ajax te wachten, niet alleen voor ons als spelers, maar voor alle Feyenoorders die na de 1-3 daar al mee bezig waren, denk ik. Dit is pijnlijk."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de KNVB-beker