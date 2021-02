PSV-trainer Roger Schmidt is blij dat hij donderdag in het Europa League-duel met Olympiacos weer kan beschikken over Mario Götze. De Duitser stond twee maanden aan de kant en staat in Griekenland mogelijk direct in de basis.

"Mario kan starten, maar onthoud dat hij net terug is van een blessure, een week of zeven niet heeft gespeeld en nog geen wedstrijdritme heeft", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie.

De 28-jarige Götze kampte met een liesblessure. Hij kwam op 22 december voor het laatst in actie en miste vervolgens tien wedstrijden. PSV won de helft van die duels.

"We hebben in de wedstrijden die hij heeft gespeeld allemaal gezien dat Mario het verschil kan maken", zei Schmidt over Götze, die dit seizoen op vier goals en drie assists staat in dertien officiële duels.

"Hij is een complete voetballer: hij is goed aan de bal, in het druk zetten, werkt hard en maakt zijn meters. Zijn aanwezigheid zal morgen een impact hebben, of hij nu aan de aftrap staat of invalt."

Mario Götze tijdens zijn laatste duel, op 22 december tegen VVV-Venlo. Mario Götze tijdens zijn laatste duel, op 22 december tegen VVV-Venlo. Foto: Pro Shots

Ihattaren is ziek én heeft spierblessure

Tegenover de terugkeer van Götze staat de afwezigheid van Mohamed Ihattaren. "Hij moest op het laatste moment afhaken omdat hij ziek was en hij had ook nog een spierblessure", aldus Schmidt.

Ook aanvaller Cody Gakpo, die al een maand met een enkelblessure kampt, is niet fit genoeg voor het duel met Olympiacos. Schmidt: "Cody had nog pijn bij bepaalde bewegingen. We nemen geen risico met hem."

PSV kan een goed resultaat tegen de afgetekende koploper van Griekenland uitstekend gebruiken, want de Eindhovenaren verloren vorige week in de beker van Ajax (2-1) en speelden in de competitie door een tegentreffer in de laatste minuut gelijk tegen ADO Den Haag (2-2).

"Bij een topclub als PSV is altijd druk", relativeerde middenvelder Pablo Rosario. "Dat is in goede tijden zo en nu ook. Natuurlijk voel je het na afgelopen week iets meer, maar op een gegeven moment moet je door naar de volgende wedstrijd."

De heenwedstrijd tussen Olympiacos en PSV in de zestiende finales van de Europa League begint donderdag om 18.55 uur.

