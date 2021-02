Feyenoord-trainer Dick Advocaat baalde woensdag stevig van de bizarre uitschakeling in de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Rotterdammers verspeelden op bezoek bij sc Heerenveen in de slotfase een 1-3-voorsprong en verloren met 4-3.

"Bij 1-3 was de wedstrijd gespeeld, maar daarna gebeurden er dingen... Ik ben teleurgesteld, niet boos, want ze hebben dit ook niet expres gedaan. Maar we hebben verloren door persoonlijke fouten", zei Advocaat voor de camera van ESPN.

Feyenoord kwam in de 62e minuut op 1-3, maar vervolgens ging zo'n beetje alles mis. Steven Berghuis kreeg vier minuten later zijn tweede gele kaart en tegen tien man scoorde Heerenveen tussen de 81e en 88e minuut liefst drie keer.

"Ik zag ons voetballen en niet Heerenveen. We hadden de totale controle en dan mag je het niet uit handen geven zoals wij vandaag hebben gedaan. Dit was echt totaal onnodig en dan druk ik me nog voorzichtig uit."

De Feyenoorders balen van de nederlaag in Friesland. De Feyenoorders balen van de nederlaag in Friesland. Foto: Pro Shots

'Ik ga Marsman geen verwijten maken'

Advocaat weigerde met de beschuldigende vinger te wijzen naar doelman Nick Marsman, die een aantal keer de fout in ging. "Ik ga hem geen verwijten maken. Hij heeft dit seizoen genoeg wedstrijden voor ons gewonnen. Dit was niet zijn beste dag."

Na afloop haalde Advocaat nog wel verhaal bij scheidsrechter Siemen Mulder. "Ik vond een aantal dingen belachelijk. Wat ga ik niet zeggen. De VAR was ook niet altijd even wakker."

Feyenoord kan zich door de nederlaag tegen Heerenveen volledig richten op de Eredivisie. De ploeg staat daarin op de vijfde plaats en moet dus alle zeilen bijzetten om nog Europees voetbal veilig te stellen.

