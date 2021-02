Heerenveen heeft woensdag na een bizarre slotfase ten koste van Feyenoord de halve finales van het TOTO KNVB-bekertoernooi bereikt. Mede door een rode kaart van Steven Berghuis en drie goals in de laatste tien minuten wonnen de Friezen met 4-3.

Feyenoord stond door treffers van Bryan Linssen, Steven Berghuis en Lutsharel Geertruida op een 1-3-voorsprong toen Berghuis na zijn tweede gele kaart moest vertrekken. De Rotterdammers waren na de pauze juist sterk teruggekomen nadat Rami Kaib binnen een kwartier al de score had geopend.

Benjamin Nygren leidde de spectaculaire slotfase in de 81e minuut in met de aanslutingstreffer en vijf minuten later nam de negentienjarige Zweed ook de gelijkmaker voor zijn rekening. Siem de Jong maakte het Friese feest compleet door in de 88e minuut de 4-3-eindstand te bepalen.

Feyenoord bereikte afgelopen seizoen nog de finale van het bekertoernooi waarin de ploeg van trainer Dick Advocaat het zou opnemen tegen FC Utrecht. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd die wedstrijd echter nooit gespeeld.

Heerenveen neemt het in de halve finale op tegen Ajax, dat vorige week in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 te sterk was voor PSV. Eerder op woensdag rekende VVV-Venlo na verlenging met 1-2 af met NEC, waardoor de Limburgers in de halve eindstrijd tegenover Vitesse staan.