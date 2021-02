Heerenveen heeft woensdag na een bizarre slotfase ten koste van Feyenoord de halve finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi bereikt. Na een rode kaart voor Steven Berghuis en drie goals in de laatste tien minuten wonnen de Friezen met 4-3.

Feyenoord stond door treffers van Bryan Linssen, Berghuis en Lutsharel Geertruida op een 1-3-voorsprong toen Berghuis halverwege de tweede helft na zijn tweede gele kaart moest vertrekken. De Rotterdammers waren na de pauze juist sterk teruggekomen nadat Rami Kaib binnen een kwartier al de score had geopend.

Benjamin Nygren leidde de spectaculaire slotfase in de 81e minuut in met de aansluitingstreffer en vijf minuten later nam Siem de Jong de gelijkmaker voor zijn rekening. Diezelfde De Jong maakte het Friese feest compleet door in de 88e minuut de 4-3-eindstand te bepalen.

Feyenoord bereikte afgelopen seizoen nog de finale van het bekertoernooi waarin de ploeg van trainer Dick Advocaat het zou opnemen tegen FC Utrecht. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd die wedstrijd echter nooit gespeeld.

Heerenveen neemt het in de halve finale op tegen Ajax, dat vorige week in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 te sterk was voor PSV. Eerder op woensdag rekende VVV-Venlo na verlenging met 1-2 af met NEC, waardoor de Limburgers in de halve eindstrijd tegenover Vitesse staan.

Lutsharel Geertruida wordt getroost door trainer Dick Advocaat na de nederlaag in Heerenveen. Lutsharel Geertruida wordt getroost door trainer Dick Advocaat na de nederlaag in Heerenveen. Foto: Pro Shots

Heerenveen beleeft sterke start

Het duel tussen Heerenveen en Feyenoord leek aanvankelijk een herhaling te worden van het Eredivisie-duel tussen de twee clubs, drie weken geleden. Daarin rekende Heerenveen met 3-0 af met Feyenoord.

De Friezen kwamen ook in het bekerduel uitstekend uit de startblokken en pakten na een kwartier al een voorsprong. Kaib was het eindstation van een fraaie counter en opende op aangeven van Mitchell van Bergen de score.

Feyenoord kreeg in het restant van de eerste helft nauwelijks kansen en werd kort na de pauze op gang geholpen door Linssen, die eerder dit seizoen in De Kuip nog een hattrick maakte in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen. De dertigjarige aanvaller kreeg de bal tegen zijn buik aangeschoten van Jens Toornstra en werkte met wat geluk de gelijkmaker binnen.

De goal van Linssen was voor Feyenoord het sein om veelvuldig de aanval te kiezen, maar het was de thuisploeg die vanaf 11 meter de beste kans kreeg om op 2-1 te komen. Jan Paul van Hecke kon allang niet meer bij de bal komen, maar Feyenoord-doelman Nick Marsman had zijn actie al ingezet en torpedeerde de Heerenveen-verdediger.

Marsman herstelde zijn fout door uitstekend te redden op de strafschop van Joey Veerman. In de rebound leek Henk Veerman alsnog te scoren, maar Eric Botteghin schoot zijn doelman op de lijn te hulp.

Joey Veerman verzuimt om Heerenveen vanaf 11 meter op voorsprong te zetten. Joey Veerman verzuimt om Heerenveen vanaf 11 meter op voorsprong te zetten. Foto: Pro Shots

Berghuis scoort, maar wordt ook weggestuurd

Feyenoord liet zich niet van de wijs brengen en zette het offensief na de gemiste Friese strafschop voort. In de 57e minuut nam aanvoerder Berghuis zijn ploeg bij de hand en zorgde hij uit de tegenstoot voor de 1-2. Vier minuten later leek de wedstrijd gespeeld na een rake kopbal van Geertruida, op aangeven van Marcos Senesi.

De comeback van de thuisploeg werd kort daarna ingeluid door Berghuis, die zijn tweede gele kaart ontving nadat hij hard was ingekomen op Kaib.

Heerenveen had vervolgens een kwartier nodig om via Nygren - de aanvaller schoot uit de rebound raak nadat Henk Veerman de paal had geraakt - de aansluitingstreffer te noteren.

Diezelfde Nygren had ook een groot aandeel in de gelijkmaker. Marsman tastte volledig mis op een hoge bal van Nygren, die via De Jong in het Feyenoord-doel belandde. De keeper gaf nog wel aan dat hij gehinderd werd, maar de VAR zag geen reden om de goal te annuleren.

Amper bekomen van de gelijkmaker wist De Jong ook nog een verlenging te voorkomen. Op aangeven van Nygren kopte de oud-Ajacied van dichtbij raak, waarmee de 4-3-eindstand was bepaald.