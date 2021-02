Ajax-trainer Erik ten Hag vindt dat Lille OSC beduidend sterker is geworden sinds het laatste tweeluik tussen beide clubs. Toch ziet hij voldoende kansen om met de Amsterdammers door te gaan naar de volgende ronde in de Europa League.

Ajax en Lille stonden vorig seizoen ook al tegenover elkaar in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Ten Hag won toen beide ontmoetingen (3-0 en 0-2). Lille stond toen in de subtop van de Ligue 1, maar is momenteel de koploper in de Franse competitie.

"Lille heeft de kern van het elftal wel weten te behouden en zich verder kunnen doorontwikkelen. Wij zijn opnieuw begonnen, maar we zijn ook stijgende. Het wordt dus een mooie clash morgen", zei Ten Hag woensdag op zijn persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd van donderdag in Lille.

"Vergeleken met vorig seizoen staat Lille beter georganiseerd, maar onze speelstijl ligt hen niet zo, die vinden ze vervelend. We zullen wel beter moeten spelen dan vorig jaar, want de ruimtes zijn nog kleiner geworden en ze hebben een betere omschakeling gekregen."

Ajax is met een gehavende selectie afgereisd naar Lille. De koploper van de Eredivisie mist met Sebastien Haller (niet ingeschreven), André Onana, Ryan Gravenberch (beiden geschorst) en Noussair Mazraoui (geblesseerd) vier basisspelers. Oussama Idrissi keert na ziekte wel weer terug.

"We kunnen nog steeds een goed elftal opstellen en ook een sterke aanval. Haller voegt zeker iets toe aan ons spel, maar zonder hem hebben we in het recente verleden en in de afgelopen jaren ook hele goede resultaten behaald. Ik maak me dus geen zorgen voor morgen."

'Geen spijt dat we Botman hebben laten gaan'

Een van de uitblinkers dit seizoen bij Lille is Sven Botman. De verdediger vertrok afgelopen zomer voor 9 miljoen euro bij Ajax, waar hij nog wachtte op zijn debuut en achter Daley Blind en Lisandro Martinez derde keus was links in het centrum.

"Ik heb er geen spijt van dat we Sven hebben laten gaan. Wij hebben twee heel goede linker centrale verdedigers die vooral ook heel goed bij Ajax passen. Daar zat hij net achter, maar je zag wel de potentie en dat hij ook naar dat niveau kon doorgroeien. Maar hij heeft een goede keuze gemaakt."

"De kwaliteiten van Sven sluiten goed aan bij de speelstijl van Lille. Als de ruimtes wat groter worden, dan heeft hij ook meer moeite. Daar zal hij aan moeten werken om dat laatste stapje te maken, maar ik verwacht dat hem dat gaat lukken. Ik wens hem daarbij alle succes, alleen morgen even niet."

Lille-OSC-Ajax begint donderdag om 21.00 uur in Stade Pierre-Mauroy. De return is volgende week donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar gaat in de koker voor de achtste finales van de Europa League.

