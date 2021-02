VVV-Venlo heeft woensdag ten koste van NEC de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. In Almelo won de Eredivisionist na verlenging mede door een goal en een assist van Giorgos Giakoumakis met 1-2 van de nummer zes uit de Keuken Kampioen Divisie.

Eredivisie-topscorer Giakoumakis kreeg de bal halverwege de eerste helft met wat geluk voor zijn voeten en opende van dichtbij de score. Het was alweer het 25e doelpunt van het seizoen voor de 26-jarige Griek, die met 22 treffers topscorer is van de Eredivisie.

Tien minuten na rust trok Rangelo Janga de stand gelijk en vlak voor de pauze van de verlenging zorgde debutant Meritan Shabani op aangeven van Giakoumakis voor het winnende doelpunt.

Omdat het veld in De Goffert vanwege de barre weersomstandigheden nog altijd onbespeelbaar was, werd er voor het kwartfinaleduel uitgeweken naar Erve Asito in Almelo. Ruim 100 kilometer buiten Nijmegen was NEC net niet bij machte om voor een stunt te zorgen.

Voor VVV was het de eerste keer in 33 jaar dat de halve finales van het bekertoernooi werden bereikt. In het seizoen 1987/1988 stonden de Limburgers voor het laatste in de halve eindstrijd, waarin zij na verlenging werden uitgeschakeld door Roda JC.

VVV neemt het in de halve finales op tegen Vitesse. De Arnhemmers veroverden vorige week een plek bij de laatste vier door Excelsior met 0-1 te verslaan.

Giorgos Giakoumakis was woensdag opnieuw goud waard voor VVV-Venlo. Giorgos Giakoumakis was woensdag opnieuw goud waard voor VVV-Venlo. Foto: Pro Shots

Wedstrijd met twee gezichten in Almelo

VVV had voor rust nauwelijks wat te duchten van de ploeg van trainer Rogier Meijer en kwam via Giakoumakis verdiend op voorsprong. Een mislukt schot van Anastasios Donis belandde via een NEC-verdediger voor de voeten van de aanvaller, die simpel kon binnentikken.

Na de pauze waren de rollen volledig omgedraaid in het stadion van Heracles. De 'thuisploeg' was met een poging van Vito van Crooy – de aanvallende middenvelder schoot net naast – nog wel goed weggekomen, toen Janga de stand gelijk trok. De spits hield met geduw en getrek twee VVV-verdedigers van zich af, draaide weg en schoot fraai raak in de verre hoek.

VAR-scheidsrechter Joey Kooij had in Zeist enkele minuten nodig om te bepalen of de treffer van Janga geldig was, maar na het lange beraad vond hij het niet nodig om in te grijpen.

In de slotfase van de reguliere speetijd kregen Van Crooij (een vrije kopbal in de handen van NEC-doelman Mathijs Branderhorst) en Giakoumakis (een schot van dichtbij net naast) nog goede mogelijkheden om een verlenging te voorkomen, maar beiden kregen het niet voor elkaar om te scoren.

Meritan Shabani kan zijn geluk niet op nadat hij bij zijn debuut het winnende doelpunt maakt voor VVV. Meritan Shabani kan zijn geluk niet op nadat hij bij zijn debuut het winnende doelpunt maakt voor VVV. Foto: Pro Shots

Debutant Shabani bepaalt eindstand

Na een levendig einde van de reguliere speeltijd waren kansen in de verlenging schaars. De enig serieuze mogelijkheid in het extra half uur resulteerde meteen in een treffer. Giakoumakis speelde de bal in de 105e minuut in de voeten van Shabani, die vanaf de rand van het strafschopgebied de eindstand bepaalde.

Na de treffer van Shabani, die een aantal weken geleden op huurbasis overkwam van Wolverhampton Wanderers, bleef VVV eenvoudig overeind.

Om 18.45 uur is in Friesland de laatste kwartfinale begonnen tussen sc Heerenveen en Feyenoord. De winnaar van die wedstrijd speelt in de halve eindstrijd tegen Ajax.