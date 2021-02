Sven Botman heeft heel veel zin het Europa League-duel met Ajax van donderdag. De 21-jarige Nederlander neemt het met Lille op tegen de club waarvoor hij in het verleden zo'n tien jaar speelde.

"Ik ben en blijf fan van Ajax. Alleen nu even niet", zegt Botman. "Het lijkt me logisch dat ik er alles aan ga doen om van ze te winnen."

Ajax wilde Botman afgelopen zomer eigenlijk niet kwijt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zag toekomst in de 1,93 meter lange centrale verdediger uit Badhoevedorp. Botman werd teruggehaald naar Amsterdam, na een seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen te hebben gespeeld. Hij mocht ook een nieuw en verbeterd contract onderteken.

"Maar ik was na Daley Blind en misschien ook Lisandro Martínez nog steeds tweede of derde keus voor de positie links centraal achterin", vertelt de jeugdinternational, die voor zo'n 7 miljoen euro naar Lille vertrok.

"Je weet nooit hoe het bij Ajax was gelopen. Maar ik zag bij Lille veel meer perspectief. Ik kan me in de Franse competitie ook goed ontwikkelen. Je speelt hier niet tegen de minste spitsen. Achteraf gezien kan je zeggen dat mijn keuze voor Lille vooralsnog erg goed heeft uitgepakt."

Sven Botman speelde geen enkele officiële wedstrijd in het eerste elftal van Ajax.

Botman geniet al interesse van topclubs

Lille is al ruim zeshonderd minuten zonder een tegentreffer in alle competities. Volgens supporters van de Franse club is Botman daar een belangrijke reden voor. De Nederlander ontwikkelt zich zo stormachtig, dat de kans bestaat dat hij komende zomer al voor een groot bedrag naar de Premier League vertrekt.

Botman kent de geruchten over zijn toekomst, maar zegt zich nu vooral op de duels met Ajax te richten. Hij zat dinsdag ook voor de televisie toen Paris Saint-Germain in de Champions League over FC Barcelona heen walste (1-4). PSG staat in de Ligue 1 tweede achter Lille.

"We hebben gezien hoe sterk PSG is", stelt Botman. "Dat zegt veel over PSG maar ook over de Franse competitie. Natuurlijk zal Ajax spelers als André Onana en Sébastien Haller missen. Dat is zuur voor Ajax en zuur voor de betreffende spelers. Maar wij kunnen er niets aan doen dat er fouten zijn gemaakt."

"Ik denk dat Lille en Ajax redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Ajax zal gaan aanvallen. Ze geven vaak veel ruimte weg. Als wij doen wat we moeten doen, dan kunnen wij daar wel van profiteren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ons gaat lukken."

Trainer Christophe Galtier hoopt donderdag met Lille te profiteren van de ruimte die Ajax de tegenstanders vaak gunt. "We hebben ze weer uitvoerig geanalyseerd", blikte hij vooruit op het thuisduel van zijn ploeg in de zestiende finales van de Europa League. "Ajax is nog steeds Ajax. Ze doen altijd hetzelfde."

Ajax won zo'n anderhalf jaar geleden met 3-0 en 0-2 van Lille in de Champions League. "Zij waren toen erg efficiënt", aldus Lille-trainer Christophe Galtier. "Er zijn inmiddels een paar heel goede spelers vertrokken bij Ajax en wij zijn juist sterker geworden. En het is voor ons geen nadeel dat Onana, Haller en Ryan Gravenberch niet meedoen."

