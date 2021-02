Feyenoord moet het woensdag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi stellen zonder Justin Bijlow. De doelman ontbreekt in de selectie vanwege een blessure.

Bijlow kreeg zondag tijdens het competitieduel met Willem II (5-0-zege) een knietje in zijn bovenbeen. Hij hoefde toen niet gewisseld te worden, maar heeft de afgelopen dagen er toch te veel last van gekregen, waardoor hij niet mee is afgereisd naar Heerenveen.

De eerste keeper, die tegen Heerenveen ook onder de lat zou staan, maakte tegen Willem II juist zijn rentree na langdurig blessureleed. Hij wordt tegen Heerenveen vervangen door Nick Marsman, die de afgelopen maanden een prima indruk achterliet.

Verder is er bij Feyenoord nog één wijziging ten opzichte van het treffen met Willem II. Luis Sinisterra krijgt links voorin de voorkeur boven Ridgeciano Haps. Bryan Linssen is opnieuw de spits en de tegen Willem II teruggekeerde Orkun Kökçü begint op de bank.

Bij Heerenveen basisplaats voor Veermannen

Bij Heerenveen is er een basisplaats voor Joey Veerman. De middenvelder, die eind vorige maand uitblonk tijdens de 3-0-overwinning op Feyenoord in de Eredivisie, is op tijd hersteld van een kuitblessure.

Ook Henk Veerman is er weer bij vanaf de aftrap. De spits viel zondag tegen AZ (3-1-verlies) na rust in vanwege lichte klachten. Veerman en Veerman verdringen Lasse Schöne, die tegen AZ debuteerde en scoorde, en Benjamin Nygren naar de bank.

sc Heerenveen-Feyenoord vangt om 18.45 uur aan in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder. De winnaar neemt het in de halve finales in eigen huis op tegen Ajax.

Heerenveen en Feyenoord hadden eigenlijk vorige week tegenover elkaar moeten staan, maar de wedstrijd werd toen afgelast door het winterweer. Dat gold ook voor NEC-VVV-Venlo, die woensdag zijn uitgeweken naar Almelo door de slechte grasmat in Nijmegen.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Van Hecke, Dresevic, Bochniewicz, Kaib; Kongolo, Halilovic, J. Veerman, De Jong; Van Bergen, H. Veerman.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Sinisterra.

