Rangers FC heeft een dag voor het Europa League-duel met Antwerp vijf spelers uit de selectie gezet vanwege overtreding van de coronaregels.

Het gaat om middenvelder Bongani Zungu, de verdedigers Nathan Patterson en Calvin Bassey, aanvaller Dapo Mebude en doelman Brian Kinnear. Zij ontvangen ook een boete van hun club.

Volgens Britse media bezocht het vijftal een feestje waar de politie een einde aan maakte. Rangers-manager Steven Gerrard (foto) zei woensdag dat de club inmiddels contact heeft gehad met de Schotse voetbalbond en de autoriteiten over het incident.

"We moeten bekennen dat vijf van onze spelers betrokken zijn bij een overtreding van de coronamaatregelen en zijn daarover zeer teleurgesteld", aldus Gerrard op de site van de club. "We lossen dit intern op en de betrokken spelers krijgen een boete. Ze zijn nu even niet welkom op de club vanwege isolatie, maar daarna zal ik met ieder van hen een hartig woordje spreken. Ik voel me in de steek gelaten."

In november werden Jordan Jones en George Edmundson, twee andere spelers van de club uit Glasgow, al voor zeven duels geschorst wegens overtreding van de regels rond COVID-19.

Rangers speelt donderdag een uitwedstrijd tegen Antwerp in de eerste ronde van de knock-outfase van de Europa League.

Rangers FC plaatste zich als groepswinnaar voor de zestiende finales van de Europa League. Rangers FC plaatste zich als groepswinnaar voor de zestiende finales van de Europa League. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma in de zestiende finales van de Europa League