Donny van de Beek is woensdag buiten de selectie gelaten bij Manchester United voor het komende Europa League-duel met Real Sociedad. De voormalig Ajacied kampt met een spierblessure.

Manager Ole Gunnar Solskjaer kan ook niet beschikken over Edinson Cavani, die een vergelijkbare kwetsuur heeft. Paul Pogba is geblesseerd aan zijn hamstring en is langere tijd niet inzetbaar bij 'The Red Devils'.

Van de Beek werd afgelopen zomer voor 39 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar heeft nog amper kunnen overtuigen bij United. De 23-jarige middenvelder moet het voornamelijk hebben van invalbeurten.

De wedstrijd tussen Sociedad en United wordt donderdag niet in Spanje, maar in Turijn gespeeld. Het is het gevolg van restricties die in Spanje gelden vanwege het coronavirus, waardoor naar het stadion van Juventus wordt uitgeweken.

Real Sociedad-Manchester United begint donderdag om 18.55 uur, net als onder meer Olympiacos-PSV. Om 21.00 is de aftrap bij onder meer Lille OSC-Ajax.

