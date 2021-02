Ajax heeft woensdag weinig hoopgevende halfjaarcijfers gepresenteerd. De Amsterdammers hebben financieel flink te lijden onder de coronacrisis en voorspellen dat de jaarcijfers er nog slechter uit zullen zien.

In de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 noteerde Ajax onder meer een operationeel verlies van 1,3 miljoen euro. Dat is een daling van 18,6 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. De netto-omzet daalde vooral door het leeg blijven van de Johan Cruijff ArenA met 31,7 miljoen euro naar 78,7 miljoen euro.

"De vooruitzichten zijn als gevolg van de coronacrisis zeer somber. Ajax verwacht, ondanks de inkomsten uit transfers, een fors negatief resultaat na belastingen in het boekjaar 2020/2021", meldt Ajax bij de presentatie van de cijfers.

Er is over een half jaar wel 38,5 miljoen euro winst geboekt, al is dat voor een groot deel te danken aan de verkoop van Donny van de Beek (Manchester United), Sergiño Dest (FC Barcelona) en Hakim Ziyech (Chelsea).

Verder daalden de kosten met 13,1 miljoen euro naar 80 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door het ontbreken van toeschouwers bij de wedstrijden en een daling in de salariskosten. Het eigen vermogen is met 39,7 miljoen euro gestegen naar 268,5 miljoen euro.

In september presenteerde Ajax over het boekjaar 2019/2020 nog een nettowinst van 20,7 miljoen euro, al kwam dat vooral door de verkoop van Matthijs de Ligt aan Juventus.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin financieel directeur Susan Lenderink de cijfers van Ajax uitgebreid toelicht.