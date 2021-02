Ajax moet het donderdagavond tegen Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League zonder rechtsback Noussair Mazraoui stellen. Oussama Idrissi keert terug in de selectie voor het uitduel met de Franse topclub.

De 23-jarige Mazraoui raakte zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2) geblesseerd en moest zich twintig minuten voor tijd laten wisselen. De Marokkaans international is niet op tijd hersteld om mee naar Lille te reizen.

Tegenover de absentie van Mazraoui staat de terugkeer van Idrissi. De aanvaller, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Sevilla, ontbrak tegen Heracles vanwege ziekte en kan tegen Lille zijn debuut maken voor Ajax.

De Amsterdammers moeten het in Frankrijk sowieso stellen zonder recordaankoop Sébastien Haller, die zoals bekend door een fout niet is ingeschreven voor de Europa League. Met Brian Brobbey en Lassina Traoré zitten er twee spitsen in de selectie, al is het aannemelijk dat Dusan Tadic in de punt van de voorhoede start.

Ryan Gravenberch ontbreekt net als Haller in de 21-koppige selectie van Ten Hag, omdat de achttienjarige middenvelder is geschorst. Keeper André Onana is er niet bij vanwege zijn dopingschorsing.

De heenwedstrijd tussen Lille en Ajax begint donderdag om 21.00 uur. De return in de Johan Cruijff ArenA staat een week later op het programma.

Volledige Ajax-selectie: Maarten Stekelenburg , Dominik Kotarski, Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Mohammed Kudus, David Neres, Antony, Dusan Tadic, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Oussama Idrissi en Brian Brobbey.

